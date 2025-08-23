Nine Perfect Strangers Dizisi ile Büyük Gurur Yaşatan Aras Aydın En İyi Uluslararası Oyuncu Ödülünü Aldı!
9 Perfect Strangers ile global ölçekte dikkat çeken Aras Aydın, performansıyla hem izleyicileri hem de eleştirmenleri etkilemeyi başarmıştı.
Türk dizilerinin uluslararası arenada adını duyurmaya devam ettiği bir dönemde, Aras Aydın’dan büyük bir başarı haberi geldi.
