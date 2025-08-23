onedio
Nine Perfect Strangers Dizisi ile Büyük Gurur Yaşatan Aras Aydın En İyi Uluslararası Oyuncu Ödülünü Aldı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.08.2025 - 13:53

Amazon Prime’ın büyük ses getiren dizisi “Nine Perfect Strangers*ın ikinci sezonuna katılan Aras Aydın, Türk izleyicisini bir kez daha gururlandırdı. Başarılı oyuncu, İtalya’da düzenlenen prestijli Kineo Ödülleri tarafından ‘En İyi Uluslararası Dizi Oyuncusu’ seçildi.

9 Perfect Strangers ile global ölçekte dikkat çeken Aras Aydın, performansıyla hem izleyicileri hem de eleştirmenleri etkilemeyi başarmıştı.

Türk televizyonunun başarılı oyuncularından Aras Aydın, dünya çapında ses getiren “Nine Perfect Strangers” (Dokuz Kusursuz Yabancı) dizisinin ikinci sezon kadrosuna dahil oldu. Oscar ödüllü Nicole Kidman’ın başrolünde yer aldığı dizinin Los Angeles’taki galasında boy gösteren Aydın, Kidman ile verdiği pozlarla sosyal medyada büyük ilgi toplamıştı.

Kariyerine Kör Nokta, Kiraz Mevsimi ve Kaçış gibi projelerle başlayan Aras Aydın, son olarak Show TV’de yayınlanan Siyah Kalp dizisinde başrol oynayarak geniş bir hayran kitlesi kazandı. Siyah Kalp’den ayrıldıktan sonra global ölçekte adından söz ettiren Aydın, Matteo karakteriyle “Nine Perfect Strangers”da izleyicinin karşısına çıktı. 

Nicole Kidman ile aynı projede yer almaktan heyecan duyduğunu paylaşan isim oyunculuğuyla ülkemizi globalde temsil etmeye başlamıştı.

Türk dizilerinin uluslararası arenada adını duyurmaya devam ettiği bir dönemde, Aras Aydın’dan büyük bir başarı haberi geldi.

İtalya’da düzenlenen prestijli Kineo Ödülleri, 9 Perfect Strangers dizisi ile gönüllerimizi fetheden Aras Aydın’ı ‘En İyi Uluslararası Dizi Oyuncusu’ seçti. Başarılı oyuncu, 30 Ağustos’ta düzenlenecek görkemli törenle ödülünü alacak ve Türk televizyon dünyasını bir kez daha gurulandıracak!

