Wednesday’in Gizemli Dünyasını Sevenlere: Gotik ve Karanlık Tarzda 8 Dizi Önerisi!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.08.2025 - 15:48

Nevermore’un o tekinsiz havasını, kara mizahını ve sırlarla dolu dünyasını sevdiyseniz yalnız değilsiniz. “Wednesday” izleyenleri büyüledikten sonra, benzer tatta yapımlar aramak kaçınılmaz oldu. İşte tam da bu yüzden, o karanlık ve gizem dolu atmosferi taşıyan dizileri bir araya getirdik. Cinayet gizemleri, doğaüstü bilmeceler, gotik kahkahalar ve kayıp ruhlar bir arada. Nevermore’un kapıları yeniden açılana dek, bu diziler size iyi birer yol arkadaş olabilir!

Kaynak: Independent

The Haunting of Hill House

Shirley Jackson’ın romanından uyarlanan bu dizi, gotik aile draması ve ürperten doğaüstü hikâyelerle dolu. Lanetli büyük bir malikanede başlayan olaylar, aile bireylerinin yetişkinliklerinde bile peşlerini bırakmıyor. Karanlık ev atmosferi ve sırlarla örülü geçmişiyle Wednesday severlerin ilgisini çekecek türden. Burada kara mizah yerini derin bir melankoliye bırakıyor, ama ürperti asla eksik olmuyor. Aile bağları ve kayıp duygusuna güçlü dokunuşlar yapan bir alternatif.

Buffy the Vampire Slayer

Sarah Michelle Gellar’ın oynadığı Buffy, hem lise öğrencisi hem de vampir avcısı. Karanlık ve tuhaf bir okul atmosferinde, arkadaş dayanışması ve yalnızlık temaları öne çıkıyor. Hem zekice diyaloglar hem de mizahi anlar, Wednesday’in sivri dilini hatırlatıyor. Genç bir kızın karanlıkla baş etme hikâyesine odaklanan kült bir klasik. Aşk üçgenleri ve güçlü kadın karakter anlatımı farklı bir boyut katıyor.

The Umbrella Academy

Birbirinden farklı süper güçlere sahip kardeşler, babalarının gizemli ölümünü çözmek için yeniden bir araya geliyor. Aile içindeki karanlık sırlar, tuhaf ilişkiler ve kara mizah, Wednesday atmosferine yakın hissettiriyor. Zaman yolculuğu ve fantastik öğelerle dolu bu dizi, hem eğlenceli hem karanlık bir dünya sunuyor. Gizli yetenekler ve ters köşeli olaylarla dolu. Genç kahramanların kişisel mücadeleleri de ön planda.

Dead Boy Detectives

Neil Gaiman evreninden gelen bu yapımda Edwin ve Charles, ölü ama meraklı dedektifleri canlandırıyor. Doğaüstü suçları çözmeye çalışırken gotik görsellik ve kara mizah ön planda. Wednesday’in sivri zekası ve bağımsız ruhunu andıran karakterlerle dolu. Hem eğlenceli hem ürkütücü bir hava, bu dizide de güçlü şekilde hissediliyor. Uyumsuz ama akıllı karakterler ve tuhaf atmosferle izleyeni içine çekiyor.

The Chilling Adventures of Sabrina

Yarı insan, yarı cadı Sabrina, kendini şeytani güçlerle mücadele ederken buluyor; bir yandan da ailesiyle baş etmeye çalışıyor. Gotik atmosfer, cadı imajı ve karanlık mizah tam Wednesday ruhunda. Netflix’te yayınlanan bu dizi, karanlık ve espriyi dengede tutmayı başarıyor. Gizemli okul ve doğaüstü öğelerle örülü bir dünya sunuyor.

The Midnight Club

Brightcliffe adlı bakımevinde kalan gençler, ölümün gölgesinde her gece korku hikâyeleri paylaşarak hem kendi sonlarıyla yüzleşiyor hem de birbirlerine destek oluyor. Wednesday’in gotik havasını seviyorsanız, bu dizi kasvetli atmosferi ve sır dolu sohbetleriyle ilgini çekecek. Hikâyeler ürkütücü ama aynı zamanda dokunaklı bir yerden; dostluk ve ölüm arasında ince bir çizgi anlatılıyor. İzlerken hem ürperiyor hem de gençlerin birbirine verdiği güce tanık oluyorsunuz.

A Good Girl's Guide to Murder

Bu dizi, zeki ve kararlı genç Pip Fitz‑Amobi’nin yıllar önce örtbas edilen bir cinayetin izini sürerken kendini tehlikeli bir gizemin içinde bulmasını anlatıyor. Emma Myers, Wednesday’deki sıcaklığı burada da yansıtıyor; ama bu kez dedektiflik tutkusu ön planda. Dizi, izleyiciyi hikâyeye dahil eden bir tempo ve sürprizlerle dolu. Okul koridorlarında değil ama sırlarla örülü bir kasabada, merakın peşine düşüyorsunuz. Hem tanıdık bir samimiyet hem de cinayetle örülü bir heyecan sunuyor.

Riverdale

Riverdale Lisesi’nde Jason Blossom’ın ölümüyle başlayan karanlık cinayet, kasabanın iç yüzünü adım adım ortaya çıkarıyor. İlk başta lise draması izlenimi verse de pek çok sır, gençlerin hayatlarını tamamen değiştiriyor. Zamanla doğaüstü öğeler de giriyor devreye; sıradışı bağlantılar, paralel gerçeklikler ve gizemli olaylar atmosferi daha da yoğunlaştırıyor. Wednesday’in gotik kara komedisini direkt yansıtmayabilir; ama dram, entrika ve genç karakterlerin kimlik arayışı açısından oldukça yoğun bir çekiciliği var.

