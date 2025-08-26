Doctor Who ve House of the Dragon Yıldızı Matt Smith, Harry Potter'da Voldemort İddialarına Cevap Verdi!

Potterhead'leri heyecandan çılgına çeviren Harry Potter dizisinin çekimleri başladı. Seride yer alan kitapların her birinin bir sezon olması beklenirken, dizide rol alacak isimlerin neredeyse tamamı belli oldu. İlk sezonu için çekimler sürerken, diziyle ilgili önemli bir karar alındı: Voldemort'u kimin canlandıracağını açıklamamak! Bu da merak dozunu epey artırdı ve ortaya farklı iddiaların atılmasının önünü açmış oldu.

Doctor Who ve House of the Dragon gibi yapımların yıldızı Matt Smith de o iddialardan nasibini alan isimlerden biriydi. Matt Smith, Voldemort olacağına dair iddiaları yanıtladı.