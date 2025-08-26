onedio
Doctor Who ve House of the Dragon Yıldızı Matt Smith, Harry Potter'da Voldemort İddialarına Cevap Verdi!

Doctor Who ve House of the Dragon Yıldızı Matt Smith, Harry Potter'da Voldemort İddialarına Cevap Verdi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.08.2025 - 11:10

Potterhead'leri heyecandan çılgına çeviren Harry Potter dizisinin çekimleri başladı. Seride yer alan kitapların her birinin bir sezon olması beklenirken, dizide rol alacak isimlerin neredeyse tamamı belli oldu. İlk sezonu için çekimler sürerken, diziyle ilgili önemli bir karar alındı: Voldemort'u kimin canlandıracağını açıklamamak! Bu da merak dozunu epey artırdı ve ortaya farklı iddiaların atılmasının önünü açmış oldu. 

Doctor Who ve House of the Dragon gibi yapımların yıldızı Matt Smith de o iddialardan nasibini alan isimlerden biriydi. Matt Smith, Voldemort olacağına dair iddiaları yanıtladı.

Gelmiş geçmiş en muhteşem serilerden biri olan Harry Potter'ın dizi olacağı haberi tüm fanları fena halde heyecanlandırdı.

Gelmiş geçmiş en muhteşem serilerden biri olan Harry Potter'ın dizi olacağı haberi tüm fanları fena halde heyecanlandırdı.

Üstelik dizinin çekimleri başladı bile! Ancak ne yazık ki kavuşmak için yaklaşık iki yıl daha beklemek zorundayız. Çünkü dizinin 2027'de izleyiciyle buluşması planlanıyor.

Oyuncuları birer birer belli olan Harry Potter'da gizli tutulan bir karakter vardı: Voldemort!

Oyuncuları birer birer belli olan Harry Potter'da gizli tutulan bir karakter vardı: Voldemort!

Voldemort'u kimin oynayacağıyla ilgili bir sürpriz yapılacağı açıklandı ve kim olduğuna dair bilgi paylaşılmadı. Ancak ortaya Cillian Murphy ve Matt Smith olabileceğine dair iddialar ortaya atıldı.

Doctor Who ve House of the Dragon dizilerinin yıldızı Matt Smith, hakkındaki iddialar güçlenince artık bir açıklamada bulunma gereği hissetmiş olacak ki TODAY programında konuya ilişkin konuştu. Smith, “Yani, Ralph [Fiennes]’ın ardından başka biri bu rolü oynayabilir mi? O çok iyiydi. Bence muhteşem Ralph Fiennes’ın izinden gitmek birisi için çok, çok zor bir görev. Kim olursa olsun ona iyi şanslar, ama o kişi ben olmayacağım.” dedi.

