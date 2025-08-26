Doctor Who ve House of the Dragon Yıldızı Matt Smith, Harry Potter'da Voldemort İddialarına Cevap Verdi!
Potterhead'leri heyecandan çılgına çeviren Harry Potter dizisinin çekimleri başladı. Seride yer alan kitapların her birinin bir sezon olması beklenirken, dizide rol alacak isimlerin neredeyse tamamı belli oldu. İlk sezonu için çekimler sürerken, diziyle ilgili önemli bir karar alındı: Voldemort'u kimin canlandıracağını açıklamamak! Bu da merak dozunu epey artırdı ve ortaya farklı iddiaların atılmasının önünü açmış oldu.
Doctor Who ve House of the Dragon gibi yapımların yıldızı Matt Smith de o iddialardan nasibini alan isimlerden biriydi. Matt Smith, Voldemort olacağına dair iddiaları yanıtladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelmiş geçmiş en muhteşem serilerden biri olan Harry Potter'ın dizi olacağı haberi tüm fanları fena halde heyecanlandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oyuncuları birer birer belli olan Harry Potter'da gizli tutulan bir karakter vardı: Voldemort!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın