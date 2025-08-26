onedio
Cem Yılmaz'ın GORA 4 GORA Paylaşımıyla Dikkat Çeken Saatinin Fiyatı Belli Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
26.08.2025 - 08:37

Cem Yılmaz, 2004 yılında yayınlanan G.O.R.A.'nın 20. yıl dönümünde yeni bir filmle karşımıza çıkacağını geçtiğimiz yıl duyurmuştu. Sonunda bir gelişme yaşandı ve Cem Yılmaz, 'Üzgünüm, daha fazla bekleyemem' diyerek GORA 4 GORA'nın geleceğini açıkladı. Bu heyecanlandıran haberde en az G.O.R.A kadar dikkat çeken bir detay da Cem Yılmaz'ın taktığı saat oldu. Cem Yılmaz'ın saatinin fiyatı ne diye merak edilirken, sonunda ne kadar olduğu ortaya çıktı!

2004 yılında yayınlanan G.O.R.A. o kadar sevildi ki ondan tam iki yıl sonra gelen A.R.O.G. bile yerini dolduramadı.

Her ne kadar Cem Yılmaz'ın filmlerine ilgi büyük olsa da G.O.R.A.'nın yeri hep ayrı tutuldu. Sonunda beklenen haber geçtiğimiz yıl geldi. Tam 20 yıl sonra Cem Yılmaz, yeni film GORA 4 GORA'nın geleceğini duyurdu!

"Daha fazla bekleyemem" diyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde GORA 4 GORA'nın senaryo kitapçığını paylaştı.

Büyük heyecan uyandıran bu gelişmede en az GORA 4 GORA kadar dikkat çeken bir başka detay daha vardı. Cem Yılmaz'ın saati! Fotoğrafta senaryo kitapçığı kadar dikkat çeken saat sosyal medyada çok konuşuldu.

Cem Yılmaz'ın taktığı saat Casio'ya ait ve fiyatı 70-80 dolar arasında değişiyor!

Ünlü oyuncunun saatinin Türkiye'de satış fiyatı ise 5,273 TL ile 8,029 TL arasında değişiyor. Ancak saatin Casio'nun kendi sitesinde stoğu tükenmiş olarak görünüyor.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
