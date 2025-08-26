Cem Yılmaz'ın GORA 4 GORA Paylaşımıyla Dikkat Çeken Saatinin Fiyatı Belli Oldu!

Cem Yılmaz, 2004 yılında yayınlanan G.O.R.A.'nın 20. yıl dönümünde yeni bir filmle karşımıza çıkacağını geçtiğimiz yıl duyurmuştu. Sonunda bir gelişme yaşandı ve Cem Yılmaz, 'Üzgünüm, daha fazla bekleyemem' diyerek GORA 4 GORA'nın geleceğini açıkladı. Bu heyecanlandıran haberde en az G.O.R.A kadar dikkat çeken bir detay da Cem Yılmaz'ın taktığı saat oldu. Cem Yılmaz'ın saatinin fiyatı ne diye merak edilirken, sonunda ne kadar olduğu ortaya çıktı!