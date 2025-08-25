Bastı Gaza Gidiyor: Hakan Sabancı'nın Belalı Ex'i Aygün Aydın'dan Hande Erçel'li Yoruma Olay Cevap!
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın 3 yılı aşkın süredir devam eden büyük aşkı geçtiğimiz gün sona erdi. Ayrılığın ardından önce kaynana Arzu Sabancı'nın sonra da eski sevgili Aygün Aydın'ın yaptığı paylaşımlar dikkat çekmişti.
Hızını alamayan Aygün Aydın, bugün de fotoğrafının altına gelen Hande Erçel'li yoruma verdiği olay cevapla gündeme oturdu! Buyurun, detayları beraber inceleyelim...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu yaz neresinden bakarsanız bakın bir nevi ayrılıklar ve evlilikler yazı oldu. Kimileri muradına erdi, yepyeni bir hayata başladı, kimileriyse büyük aşkına veda etti, koca bir defteri kapattı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hakan Sabancı'nın ayrılık haberiyle pek bir keyiflenen Aygün Aydın, hızını alamadı!
"Olabilir, sorun değil" diyerek oldukça cool takılan Aygün Aydın, böylelikle Hande Erçel'in kendisine benzediğini düşündüğünü de söylemiş oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın