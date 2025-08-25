Bastı Gaza Gidiyor: Hakan Sabancı'nın Belalı Ex'i Aygün Aydın'dan Hande Erçel'li Yoruma Olay Cevap!

Bir noktada illa bekliyorduk ama zannediyoruz ki kimse henüz o noktada değildi... Dün, Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın ayrıldığı ortaya çıktı.

Ayrılığın kesin olduğu ise Hande Erçel'in radikal bir hamleyle Hakan Sabancı ile olan tüm pozlarını silmesinden anlaşılmıştı. Ayrılık haberi tez yayıldı...

Önce ilişki boyunca Hande Erçel'i onaylamadığı dedikodularıyla öne çıkan anne Arzu Sabancı'nın paylaşımı dikkat çekti. Sonra devreye Hakan Sabancı'ya yıllardır takıntılı olan Aygün Aydın girdi. Aydın'ın 'Her şey vaktine ve aslına esirdir' cümlesi olay olmuştu.