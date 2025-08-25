onedio
Bastı Gaza Gidiyor: Hakan Sabancı'nın Belalı Ex'i Aygün Aydın'dan Hande Erçel'li Yoruma Olay Cevap!

Bastı Gaza Gidiyor: Hakan Sabancı'nın Belalı Ex'i Aygün Aydın'dan Hande Erçel'li Yoruma Olay Cevap!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.08.2025 - 23:07

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın 3 yılı aşkın süredir devam eden büyük aşkı geçtiğimiz gün sona erdi. Ayrılığın ardından önce kaynana Arzu Sabancı'nın sonra da eski sevgili Aygün Aydın'ın yaptığı paylaşımlar dikkat çekmişti. 

Hızını alamayan Aygün Aydın, bugün de fotoğrafının altına gelen Hande Erçel'li yoruma verdiği olay cevapla gündeme oturdu! Buyurun, detayları beraber inceleyelim...

Bu yaz neresinden bakarsanız bakın bir nevi ayrılıklar ve evlilikler yazı oldu. Kimileri muradına erdi, yepyeni bir hayata başladı, kimileriyse büyük aşkına veda etti, koca bir defteri kapattı!

Bu yaz neresinden bakarsanız bakın bir nevi ayrılıklar ve evlilikler yazı oldu. Kimileri muradına erdi, yepyeni bir hayata başladı, kimileriyse büyük aşkına veda etti, koca bir defteri kapattı!

Bir noktada illa bekliyorduk ama zannediyoruz ki kimse henüz o noktada değildi... Dün, Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın ayrıldığı ortaya çıktı. 

Ayrılığın kesin olduğu ise Hande Erçel'in radikal bir hamleyle Hakan Sabancı ile olan tüm pozlarını silmesinden anlaşılmıştı. Ayrılık haberi tez yayıldı...

Önce ilişki boyunca Hande Erçel'i onaylamadığı dedikodularıyla öne çıkan anne Arzu Sabancı'nın paylaşımı dikkat çekti. Sonra devreye Hakan Sabancı'ya yıllardır takıntılı olan Aygün Aydın girdi. Aydın'ın 'Her şey vaktine ve aslına esirdir' cümlesi olay olmuştu.

Hakan Sabancı'nın ayrılık haberiyle pek bir keyiflenen Aygün Aydın, hızını alamadı!

Hakan Sabancı'nın ayrılık haberiyle pek bir keyiflenen Aygün Aydın, hızını alamadı!

Hande Erçel'le ayrılık haberinin yayılmasından sonra magazin dünyasına geri dönmeye karar veren Aygün Aydın, son paylaştığı pozlardan birine gelen 'Hande, estetikten sonra Aygün'ü andırdı sanki' yorumuna verdiği cevapla gündeme oturdu!

"Olabilir, sorun değil" diyerek oldukça cool takılan Aygün Aydın, böylelikle Hande Erçel'in kendisine benzediğini düşündüğünü de söylemiş oldu.

"Olabilir, sorun değil" diyerek oldukça cool takılan Aygün Aydın, böylelikle Hande Erçel'in kendisine benzediğini düşündüğünü de söylemiş oldu.

Yorumunun dikkat çekmeye başladığını ve yayıldığını fark eden Aygün Aydın, kısa süre içerisinde fotoğrafındaki 'kısıtlı' yorumların tümünü sildi.

