Yeni Projesi İçin Bambaşka Bir Karaktere Bürünen Özcan Deniz'den Radikal İmaj Değişikliği!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.08.2025 - 20:36

Aylardır aile dramasıyla gündeme gelen şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, uzun sürenin ardından ilk kez direkt olarak kendisiyle alakalı bir konuyla dikkat çekti!

Bir süre önce hem yönetmenliğini yapacağı hem de başrolünde oynayacağı yeni filmine hazırlandığı bilinen Özcan Deniz, yeni karakteri için radikal bir imaj değişikliğine gitti... 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, yaklaşık bir yıldır sürekli olarak yeniden açılan ve deşilen aile dramasıyla gündeme geliyor.

Aynı zamanda menajeri olan abisi Ercan Deniz'le yollarını ayırma kararının ardından başlayan büyük kaos, Samar Dadgar'ın kaynanadan gördüğü şiddet iddiasına, Özcan Deniz'in abisi ve ablasının eski eşi, oğlu ve Özcan Deniz hakkındaki oldukça çirkin iddialarına kadar uzandı. 

En son annesinin ve ablasının kendisine ve eşine dava açacağını öğrendikten sonra deliren Özcan Deniz, annesi ve abisine hayatından çaldıkları 40 yıl için 40 mesaj yazmıştı.

Ne zaman magazin muhabirleri tarafından görüntülense aile sorularını geçiştiren ve katiyen konuşmak istemeyen Özcan Deniz, en son yoğun konser temposunun içinde yeni filminin hazırlıklarına da başladığını duyurmuştu.

Kaçıranlar için Özcan Deniz'in kendi yazdığı ve kendi yöneteceği Son Yemek filmi hakkındaki detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yeni bir fotoğrafını paylaşan Özcan Deniz, yeni karakteri için radikal bir imaj değişikliğine gittiğini gösterdi.

Kızıl Goncalar'dan bu yana alıştığımız temiz görünümünün aksine beyaz sakallı bir dede gibi gözüken Özcan Deniz'in son hali, en az 20 yaş yaşlanmış gibi gözüktüğünün düşünülmesine sebep oldu. 

Siz ne düşünüyorsunuz? Yakılmış mı sizce? Hadi yorumlarda buluşalım.

Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
