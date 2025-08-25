Yeni Projesi İçin Bambaşka Bir Karaktere Bürünen Özcan Deniz'den Radikal İmaj Değişikliği!
Aylardır aile dramasıyla gündeme gelen şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, uzun sürenin ardından ilk kez direkt olarak kendisiyle alakalı bir konuyla dikkat çekti!
Bir süre önce hem yönetmenliğini yapacağı hem de başrolünde oynayacağı yeni filmine hazırlandığı bilinen Özcan Deniz, yeni karakteri için radikal bir imaj değişikliğine gitti...
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, yaklaşık bir yıldır sürekli olarak yeniden açılan ve deşilen aile dramasıyla gündeme geliyor.
Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yeni bir fotoğrafını paylaşan Özcan Deniz, yeni karakteri için radikal bir imaj değişikliğine gittiğini gösterdi.
