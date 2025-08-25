Yeni Projesi İçin Bambaşka Bir Karaktere Bürünen Özcan Deniz'den Radikal İmaj Değişikliği!

Aynı zamanda menajeri olan abisi Ercan Deniz'le yollarını ayırma kararının ardından başlayan büyük kaos, Samar Dadgar'ın kaynanadan gördüğü şiddet iddiasına, Özcan Deniz'in abisi ve ablasının eski eşi, oğlu ve Özcan Deniz hakkındaki oldukça çirkin iddialarına kadar uzandı.

En son annesinin ve ablasının kendisine ve eşine dava açacağını öğrendikten sonra deliren Özcan Deniz, annesi ve abisine hayatından çaldıkları 40 yıl için 40 mesaj yazmıştı.

Ne zaman magazin muhabirleri tarafından görüntülense aile sorularını geçiştiren ve katiyen konuşmak istemeyen Özcan Deniz, en son yoğun konser temposunun içinde yeni filminin hazırlıklarına da başladığını duyurmuştu.