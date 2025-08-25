onedio
Yüzündeki Dolguları Eritip Kendini Baştan Yaratan 70 Yaşındaki Donatella Versace'nin Son Hali Şoka Soktu!

Lila Ceylan
25.08.2025 - 19:43

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şoka sokan 70 yaşındaki moda devi Donatella Versace'nin son hali dikkat çekti. 

Yüzündeki dolguları erittirdiği iddia edilen Donatella'nın pürüzsüz ve gencecik suratı 'Estetik harikası mı? Photoshop mu?' sorusunu sordurttu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Şıklığın ve ihtişamın yaşayan sembolü, Dünyaca ünlü moda devi Versace’nin kreatif direktörü Donatella Versace'yi tanımayan yoktur!

Cesur tarzı, platin sarısı saçları ve dünyaca ünlü dostluklarıyla bilinen Donatella, moda dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri. Kimileri onu kırmızı halıda görkemli elbiselerle hatırlıyor, kimileri ise Lady Gaga’dan Jennifer Lopez’e uzanan starlarla kurduğu yakın dostluklarla...

Fakat kendisiyle ilgili çok net göze batan ve senelerdir konuşulan bir şey var ki o da yıllar içerisinde geçirdiği müthiş değişim!

Estetik müdahalelerle yaşlanmaya karşı gelebileceğini düşünen ve dünya üzerindeki ünlülerin neredeyse tamamının kapıldığı estetik büyüsüne kapılan Donatella, dozu biraz fazla kaçırmıştı.

Özellikle son birkaç senedir, yüzünün türlü türlü yerlerinden fışkıran dolgularıyla dikkat çekmiş, sürekli şişen ve büyüyen yüzüyle gündeme oturuyordu. 

Donatella Versace, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından akıllara durgunluk veren bir fotoğraf paylaştı.

Yüzündeki dolguları erittiği iddia edilen Donatella Versace'nin dolgu eritme işleminden sonra kendisini de baştan yarattığı söyleniyor.

Bunun yoğun photoshop'a maruz kalmış sıradan bir fotoğraf olma olasılığı da yüksek tabii... İnanın bilemiyoruz! 

Ama eğer bu fotoğraftaki Donatella yapay değil gerçekse, estetikte son noktaya ulaştığımız yepyeni bir evreye giriyoruz demektir, hazır olun!

70 yaşındaki bir hanımefendinin yüzünü sıfıra çekip gencecik bir surat yaratmak her yiğidin harcı değil. Artık bu da mümkünse, yakında neler görürüz kim bilir!

Siz ne düşünüyorsunuz? Photoshop mu estetik harikası mı sizce?

