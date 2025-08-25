Yüzündeki Dolguları Eritip Kendini Baştan Yaratan 70 Yaşındaki Donatella Versace'nin Son Hali Şoka Soktu!
Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şoka sokan 70 yaşındaki moda devi Donatella Versace'nin son hali dikkat çekti.
Yüzündeki dolguları erittirdiği iddia edilen Donatella'nın pürüzsüz ve gencecik suratı 'Estetik harikası mı? Photoshop mu?' sorusunu sordurttu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şıklığın ve ihtişamın yaşayan sembolü, Dünyaca ünlü moda devi Versace’nin kreatif direktörü Donatella Versace'yi tanımayan yoktur!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Estetik müdahalelerle yaşlanmaya karşı gelebileceğini düşünen ve dünya üzerindeki ünlülerin neredeyse tamamının kapıldığı estetik büyüsüne kapılan Donatella, dozu biraz fazla kaçırmıştı.
Yüzündeki dolguları erittiği iddia edilen Donatella Versace'nin dolgu eritme işleminden sonra kendisini de baştan yarattığı söyleniyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın