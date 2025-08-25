onedio
Başak Karahan'ın 5 Kuruşluk Dava Açtığı "Takıntılı" Enes Batur, Beyin Yakan Hareketlerine Bir Yenisini Ekledi

Başak Karahan'ın 5 Kuruşluk Dava Açtığı "Takıntılı" Enes Batur, Beyin Yakan Hareketlerine Bir Yenisini Ekledi

25.08.2025 - 18:56

Günlerdir evlenmesine günler kalan eski sevgilisi Başak Karahan'ın peşini bırakmayan eski YouTuber Enes Batur, Karahan'ın 5 kuruşluk tazminat davası sonrası beyin yakan bir paylaşımda daha bulundu. 

Israrla inadı elden bırakmayan Enes Batur, tepki çekti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Bir döneme damgasını vuran ve "YouTuber'lık" furyasını ilk başlatan isimlerden biri Enes Batur'du, mutlaka hatırlarsınız.

YouTube’un en popüler içerik üreticilerinden biri olan Enes Batur, milyonlarca takipçisiyle o zamanlar yeni yeni herkesi etkisi altına almaya başlayan sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerindendi. 

Fakat Enes Batur'la beraber konuştuğumuz bir isim daha vardı. Yakaladığı şan şöhreti avantaja çevirmeyi başarıp kendi filmini bile çeken Enes Batur, ilk günden bu yana yanından ayrılmayan sevgilisi Başak Karahan'la dikkat çekiyordu. Enes Batur ile sosyal medyada içerik üreten Başak Karahan’ın bir dönem magazin gündemini meşgul eden aşkı yıllar öncesinde kaldı. İkili yaklaşık 7 yıl önce ayrıldı... Koskoca 7 yıl!

Fakat Enes Batur'un ex takıntısı Başak Karahan'ın "Evleniyoruz" duyurusunu gördüğü an depreşmeye karar verdi.

Başak Karahan'ın yoluna bakıp yeni bir hayat gördüğünü görünce kendini tutamayan Enes Batur, sosyal medyadan yaptığı tuhaf ve çirkin paylaşımlarla gündeme oturdu. 

Evlilik arifesindeki bir kadının en son uğraşması gereken eski sevgilisi başına kalınca, sosyal medya kullanıcılarının tepkisi de giderek yükseldi. Enes Batur'un Türkiye'nin Kanye vakası olduğuna kanaat getirilirken, Başak Karahan da yaşananlardan yaka silkelere eski sevgilisine 5 kuruşluk tazminat davası açtı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

5 kuruşluk tazminat davasından sonra biraz olsun utanıp geri çekilmesi beklenen Enes Batur yine yerinde duramadı.

Geçtiğimiz saatlerde niçin olduğuna asla anlam veremediğimiz bir şekilde 2016'da paylaştığı bir fotoğrafının altındaki yorumu düzenleyen Enes Batur, Türkçe mealinin anlaşılması oldukça güç olan bir açıklama yazdı. 

Bir şeyler anlatmaya çalıştığını hepimiz anladık ama ne demek istiyor ve hala neden bu işin peşini bırakmıyor orasını anlayamadık!

Buyurun, beyin yakan hareketlerine yenisini ekleyerek asla pes etmeyen Enes Batur'a gelen yorumları beraber inceleyelim...👇️

İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.

