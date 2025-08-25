Başak Karahan'ın 5 Kuruşluk Dava Açtığı "Takıntılı" Enes Batur, Beyin Yakan Hareketlerine Bir Yenisini Ekledi

YouTube’un en popüler içerik üreticilerinden biri olan Enes Batur, milyonlarca takipçisiyle o zamanlar yeni yeni herkesi etkisi altına almaya başlayan sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerindendi.

Fakat Enes Batur'la beraber konuştuğumuz bir isim daha vardı. Yakaladığı şan şöhreti avantaja çevirmeyi başarıp kendi filmini bile çeken Enes Batur, ilk günden bu yana yanından ayrılmayan sevgilisi Başak Karahan'la dikkat çekiyordu. Enes Batur ile sosyal medyada içerik üreten Başak Karahan’ın bir dönem magazin gündemini meşgul eden aşkı yıllar öncesinde kaldı. İkili yaklaşık 7 yıl önce ayrıldı... Koskoca 7 yıl!