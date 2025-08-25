Başak Karahan'ın 5 Kuruşluk Dava Açtığı "Takıntılı" Enes Batur, Beyin Yakan Hareketlerine Bir Yenisini Ekledi
Günlerdir evlenmesine günler kalan eski sevgilisi Başak Karahan'ın peşini bırakmayan eski YouTuber Enes Batur, Karahan'ın 5 kuruşluk tazminat davası sonrası beyin yakan bir paylaşımda daha bulundu.
Israrla inadı elden bırakmayan Enes Batur, tepki çekti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Bir döneme damgasını vuran ve "YouTuber'lık" furyasını ilk başlatan isimlerden biri Enes Batur'du, mutlaka hatırlarsınız.
Fakat Enes Batur'un ex takıntısı Başak Karahan'ın "Evleniyoruz" duyurusunu gördüğü an depreşmeye karar verdi.
5 kuruşluk tazminat davasından sonra biraz olsun utanıp geri çekilmesi beklenen Enes Batur yine yerinde duramadı.
Buyurun, beyin yakan hareketlerine yenisini ekleyerek asla pes etmeyen Enes Batur'a gelen yorumları beraber inceleyelim...👇️
Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
