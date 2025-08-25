onedio
Düğününde Yeşil Soğan Demetinden Hallice Bir Gelin Çiçeği Tercih Eden Bestemsu Özdemir Dillere Fena Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.08.2025 - 23:42

24 Ağustos akşamı emekli basketbolcu Ersin Görkem'le Fethiye'de dünyaevine giren ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir'in gelin çiçeği seçimi sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!

Pırasada yeşil soğan demetine benzetilen gelin çiçeği kahkaha attırdı... Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

İnci Taneleri'nde Semiramis karakterine hayat veren fakat uzun yıllardır hayatımızda olan Bestemsu Özdemir geçtiğimiz saatlerde muradına erdi!

Burak Deniz'le yaşadığı aşkla magazin gündemine oturan Bestemsu Özdemir, sene başında hayatında yeni bir sayfa açmış, yeni aşkı bulması da oldukça kısa sürmüştü.

Ocak ayında görüntülendiği emekli basketbolcu Ersin Görkem'le ilk resmi aşk röportajını haziranda veren Bestemsu Özdemir, temmuz ayında da beraber ilk pozlarını sosyal medyaya taşımıştı.

Geçtiğimiz hafta evlilik teklifi aldığını bir de 4 aylık hamile olduğunu öğrendiğimiz Bestemsu Özdemir, birkaç saat önce Fethiye'de sade ama tatlı detaylarla bezeli bir düğünle dünyaevine girdi!

Kaçıranlar için düğünün detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Düğünden görüntüler gelmeye devam ettikçe bazı detaylar daha da öne çıkmaya başladı; bunların ilki de Bestemsu Özdemir'in gelin çiçeği oldu!

Elinde tarladan yeni koparılmış havası veren bir koca buket taşıyan Bestemsu Özdemir'in gelin çiçeği için tercih ettiği modeli görünce iki çift laf etmeden duramadı. 

Yeşil soğan demetinden, pırasaya benzetilen gelin çiçeği sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim 👇️

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

