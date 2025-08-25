Düğününde Yeşil Soğan Demetinden Hallice Bir Gelin Çiçeği Tercih Eden Bestemsu Özdemir Dillere Fena Düştü!
24 Ağustos akşamı emekli basketbolcu Ersin Görkem'le Fethiye'de dünyaevine giren ünlü oyuncu Bestemsu Özdemir'in gelin çiçeği seçimi sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
Pırasada yeşil soğan demetine benzetilen gelin çiçeği kahkaha attırdı... Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
İnci Taneleri'nde Semiramis karakterine hayat veren fakat uzun yıllardır hayatımızda olan Bestemsu Özdemir geçtiğimiz saatlerde muradına erdi!
Düğünden görüntüler gelmeye devam ettikçe bazı detaylar daha da öne çıkmaya başladı; bunların ilki de Bestemsu Özdemir'in gelin çiçeği oldu!
Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
