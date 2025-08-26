onedio
Acil Hastaneye Kaldırıldı: Şarkıcı İrem Derici Yüksek Ateşten Hastanelik Oldu

26.08.2025 - 07:17

Şarkıcı İrem Derici, hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Hastane odasında serumlu görüntülerini paylaşan Derici, hayranlarına sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Şarkıcı İrem Derici yüksek ateş nedeniyle hastanelik oldu. Şarkıcı, rahatsızlığını yine kendine has tarzıyla duyurdu.

Ünlü şarkıcı İrem Derici, konuk olarak katılması planlanan “Gel Konuşalım” programına sağlık sorunları nedeniyle katılamadı. Programın sunucularından Ece Erken, Derici’nin rahatsızlığı sebebiyle yayına çıkamayacağını duyurdu.

Hayranlarını merakta bırakmak istemeyen Derici, hastane odasından çektiği bir videoyu göndererek sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Serum tedavisi gördüğü sırada konuşan şarkıcı, “Önce antibiyotik verdiler, ardından vitamin takviyesi yapılacak. Hem boğazım hem de kulaklarım iltihaplandı. Hastaneye geldiğimde ateşim 38,9 dereceydi. Kimin gözü kaldıysa gözüne…” ifadelerini kullandı.

