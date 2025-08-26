İstismar İddialarıyla Gündeme Gelen Kadıköy Boğası'nın Hafta Sonu En Çok İzlenen Film Olması Gündem Oldu!
Fenerbahçe sevgisiyle tanınan ve engelli olduğu bilinen fenomen Mustafa Başaran'ın hayatı Kadıköy Boğası adıyla film oldu. Ancak geçtiğimiz cuma günü filmin galasından gelen görüntüler, Mustafa Başaran'ın istismar edildiğine dair yorumları da beraberinde getirmişti. Film, Box Office verilerine göre hafta sonu en çok izlenen film oldu.
Kaynak: Box Office Türkiye
Kadıköy Boğası olarak bilinen sosyal medya fenomeni Mustafa Başaran'ın hayatını anlatan film 22 Ağustos'ta vizyona girdi.
Box Office Türkiye, Kadıköy Boğası filminin yaklaşık 25 bin seyirci tarafından izlenerek hafta sonunun en çok izlenen filmi olduğunu duyurdu.
