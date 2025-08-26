onedio
İstismar İddialarıyla Gündeme Gelen Kadıköy Boğası'nın Hafta Sonu En Çok İzlenen Film Olması Gündem Oldu!

Merve Ersoy
26.08.2025 - 09:17

Fenerbahçe sevgisiyle tanınan ve engelli olduğu bilinen fenomen Mustafa Başaran'ın hayatı Kadıköy Boğası adıyla film oldu. Ancak geçtiğimiz cuma günü filmin galasından gelen görüntüler, Mustafa Başaran'ın istismar edildiğine dair yorumları da beraberinde getirmişti. Film, Box Office verilerine göre hafta sonu en çok izlenen film oldu.

Kaynak: Box Office Türkiye

Kadıköy Boğası olarak bilinen sosyal medya fenomeni Mustafa Başaran'ın hayatını anlatan film 22 Ağustos'ta vizyona girdi.

Galadaki görüntüler sebebiyle engelli olduğu bilinen Mustafa Başaran'ın istismar edildiğine dair iddiaları da beraberinde getiren film, tartışma konusu olmuştu. Sosyal medyada konuya ilişkin pek çok yorum paylaşıldı.

Detaylar:

Box Office Türkiye, Kadıköy Boğası filminin yaklaşık 25 bin seyirci tarafından izlenerek hafta sonunun en çok izlenen filmi olduğunu duyurdu.

Toplam seyircideki düşüş devam ederken, hafta sonu sinemalarda toplamda 130 bin seyircinin altında kalındı. Zirveye de yansıyan bu düşüş, yaklaşık 25 bin izleyiciyle Kadıköy Boğası'nın hafta sonunun birincisi olmasını sağladı. Bu durum sosyal medyada gündem oldu.

Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
