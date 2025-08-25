Exxen'den Ayrılmıştı: Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar Programının Yeni Adresi Belli Oldu!
Komedyen Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programı pandemide büyük sükse yapmış ve milyonlarca izleyici elde etmişti. 2021 yılında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya, bu sezon Exxen'den ayrıldığını açıklamıştı. Birsen Altuntaş Konuşanlar'ın yeni adresini açıkladı.
Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programının yeni adresi belli oldu? Peki, Konuşanlar nerede yayınlanacak? İşte detaylar...
Milyonlarca izleyeni bulunan Konuşanlar programı, 4 yılın ardından Exxen'den ayrılmıştı.
Konuşanlar programının yeni yayın platformu Disney Plus oldu!
