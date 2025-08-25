onedio
Exxen'den Ayrılmıştı: Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar Programının Yeni Adresi Belli Oldu!

Merve Ersoy
25.08.2025 - 17:47

Komedyen Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programı pandemide büyük sükse yapmış ve milyonlarca izleyici elde etmişti. 2021 yılında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya, bu sezon Exxen'den ayrıldığını açıklamıştı. Birsen Altuntaş Konuşanlar'ın yeni adresini açıkladı.

Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programının yeni adresi belli oldu? Peki, Konuşanlar nerede yayınlanacak? İşte detaylar...

Milyonlarca izleyeni bulunan Konuşanlar programı, 4 yılın ardından Exxen'den ayrılmıştı.

Prime Video, HBO Max, Netflix ve Disneygibi dev platformların programı bünyesine katmak istemesinin ardından geriye Hasan Can Kaya'nın karar vermesi kalmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Hasan Can Kaya kararını verdi.

Konuşanlar programının yeni yayın platformu Disney Plus oldu!

Exxen'den ayrıldığına dair haberin ardından 'Konuşanlar nerede yayınlanıyor?' sorusu gündem olmuştu. Sevenlerini kısa bir süre bekleten Hasan Can Kaya, tercihini Disney Plus'tan yana kullandı. Konuşanlar artık Disney Plus'ta yayınlanacak ve program eylül sezonunda tüm dünyada çevirisi yapılarak yayınlanacak.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
