Netflix’in Yeni Gerilim Filmi Zirveye Oturdu: 90 Ülkede İlk 10’a Girdi!

Netflix’in yayınladığı yeni gerilim filmi Gece Elbet Çöker kısa süre içinde dünya genelinde en çok izlenenler listesinde üst sıralara yerleşti. Platform verilerine göre film, çok sayıda ülkede ilk 10’a girmeyi başardı ve ABD ile İngiltere gibi kritik pazarlarda ikinci sıraya yükseldi. Film, sadece izleyiciler değil, eleştirmenler açısından da yılın öne çıkan yapımlarından biri haline geldi. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Independent