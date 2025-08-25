onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Netflix’in Yeni Gerilim Filmi Zirveye Oturdu: 90 Ülkede İlk 10’a Girdi!

Netflix’in Yeni Gerilim Filmi Zirveye Oturdu: 90 Ülkede İlk 10’a Girdi!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
25.08.2025 - 12:38

Netflix’in yayınladığı yeni gerilim filmi Gece Elbet Çöker kısa süre içinde dünya genelinde en çok izlenenler listesinde üst sıralara yerleşti. Platform verilerine göre film, çok sayıda ülkede ilk 10’a girmeyi başardı ve ABD ile İngiltere gibi kritik pazarlarda ikinci sıraya yükseldi. Film, sadece izleyiciler değil, eleştirmenler açısından da yılın öne çıkan yapımlarından biri haline geldi. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Independent

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Vanessa Kirby’nin başrolündeki film izleyicileri etkisi altına almayı başardı.

Vanessa Kirby’nin başrolündeki film izleyicileri etkisi altına almayı başardı.

Filmde, bir gecede servet kurtarmaya çalışan bir karakterin hikayesi anlatılıyor. Senaryodaki tempolu anlatım izleyiciye derin bir heyecan veriyor. Vanessa Kirby performansı ile bir kez daha yeteneğini kanıtladı.

Gece Çöker Elbet, rakiplerini eleyerek üst sıralarda yer almaya devam ediyor.

Gece Çöker Elbet, rakiplerini eleyerek üst sıralarda yer almaya devam ediyor.

Gerilim seviyorsanız sizler de bir şans verin deriz. Vanessa Kirby’nin performansı ve hikaye sizi de büyüleyecek!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın