İskoçya'da Harry Potter'ın Ünlü Trenini Gören Türk, O Anları Paylaştı!

Harry Potter
Esra Demirci - TV Editörü
03.09.2025 - 23:41

İskoçya'ya giden bir Türk, Harry Potter film serisinin ünlü Hogwarts Ekspresi'ni görünce neye uğradığını şaşırdı. Genç kadın o anları videoya alıp sosyal medyada paylaştı.

KAYNAK: Populicc

Buradan izleyebilirsiniz:

İskoçya’ya giden bir Türk, yolculuğu sırasında Harry Potter filmlerinde yer alan meşhur Hogwarts Ekspresi’ni gördü.

Filmlerde büyücülük okuluna giden öğrencileri taşıyan bu kırmızı tren, gerçek hayatta da İskoçya’nın nefes kesen manzaraları arasında yol alıyor. O anı kayda alan gezgin, film sahneleriyle gerçeğin buluştuğu bu özel anı ölümsüzleştirdi.

TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
