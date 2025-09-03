Dövüş Sporlarına ve Sinemaya İlgi Duyanlar Buraya: The Smashing Maching Benzeri 15 Dizi ve Film
Sporun ışıklı sahneleri her zaman alkışlarla, şampiyonluklarla hatırlanır ama perde arkasında çoğu zaman başka bir hikâye olur. Dövüş sporları da tam olarak böyledir: kan, ter, gözyaşı ve bir o kadar da tutku, bağlılık ve yeniden ayağa kalkma mücadelesi… The Smashing Machine gibi yapımlar ilgi duymayana uzak gelse de bu filmler bize sadece ringi değil, insanın en kırılgan yanlarını da gösteriyor. Son yıllarda çekilen belgesel ve filmler de aynı samimiyetle sporcuların hayallerini, travmalarını ve zaferlerini gözler önüne seriyor.
Not: Listede 2010 sonrası ve yabancı yapımlar yer alıyor.
Gelin, The Smashing Machine benzeri 15 filme birlikte göz atalım!
1. The Iron Claw (2023)
2. American Nightmare – Becoming Cody Rhodes (2023)
3. Woooooo! Becoming Ric Flair (2022)
4. Queen of the Ring (2023)
5. Southpaw (2015)
6. Out in the Ring (2022)
7. Foxcatcher (2014)
8. Undertaker: The Last Ride (2020)
9. My Way: The Life and Legacy of Pat Patterson (2021)
10. Bleed for This (2016)
11. Warrior (2011)
12. Dark Side of the Ring (2019–)
13. Tales from the Territories (2022)
14. Wrestlers (2023)
15. Ruthless Aggression (2020-)
