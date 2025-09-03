onedio
Dövüş Sporlarına ve Sinemaya İlgi Duyanlar Buraya: The Smashing Maching Benzeri 15 Dizi ve Film

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.09.2025 - 09:03

Sporun ışıklı sahneleri her zaman alkışlarla, şampiyonluklarla hatırlanır ama perde arkasında çoğu zaman başka bir hikâye olur. Dövüş sporları da tam olarak böyledir: kan, ter, gözyaşı ve bir o kadar da tutku, bağlılık ve yeniden ayağa kalkma mücadelesi… The Smashing Machine gibi yapımlar ilgi duymayana uzak gelse de bu filmler bize sadece ringi değil, insanın en kırılgan yanlarını da gösteriyor. Son yıllarda çekilen belgesel ve filmler de aynı samimiyetle sporcuların hayallerini, travmalarını ve zaferlerini gözler önüne seriyor. 

Not: Listede 2010 sonrası ve yabancı yapımlar yer alıyor.

Gelin, The Smashing Machine benzeri 15 filme birlikte göz atalım!

1. The Iron Claw (2023)

1. The Iron Claw (2023)

Bu dramatik biyografik film, Von Erich güreş ailesinin trajedisini ve başarılarını anlatıyor. Sporun büyüsünün arkasına saklanan acıları, ailevi bağları ve kayıpları o kadar güçlü anlatıyor ki; hem fiziksel hem de duygusal olarak izleyeni içine çekiyor.

2. American Nightmare – Becoming Cody Rhodes (2023)

2. American Nightmare – Becoming Cody Rhodes (2023)

WWE’den ayrılıp AEW’in kuruluş sürecinde kendi yolunu çizen Cody Rhodes’un öyküsü, modern güreşin ne kadar kırılgan bir zeminde yükseldiğini gösteriyor. Babası Dusty Rhodes’un mirasını yaşatma çabası, kendi kimliğini bulma sancısıyla birleşiyor. Bu belgesel, başarıya giden yolun sadece kazanımlarla değil, bedellerle de dolu olduğunu çok içten bir şekilde ortaya koyuyor. Cody’nin cesaretine tanık olurken, kendi hayallerin için verdiğin mücadeleyi hatırlıyorsun.

3. Woooooo! Becoming Ric Flair (2022)

3. Woooooo! Becoming Ric Flair (2022)

Ric Flair’in parlak hayatı aslında hem zaferlerle hem de büyük kayıplarla dolu. “Doğal” lakabının arkasında, alkolle ve kişisel sorunlarla boğuşan bir adamı görüyoruz. Belgesel, Flair’in kariyerini efsane yapan hikâyeleri kadar, onun insan tarafını da cesurca ortaya çıkarıyor. İzlerken hem kahkaha atıyor hem de “efsaneler bile kırılır” diyorsun.

4. Queen of the Ring (2023)

4. Queen of the Ring (2023)

Mildred Burke’un 1930’larda erkek egemen güreş dünyasında açtığı yol, cesaretin vücut bulmuş hali. Kadınların ringde ciddiye alınmadığı bir dönemde, Burke’in azmi ve direnci sahnede adeta devleşiyor. Film, bir kadının yalnızca spor için değil, saygı için de verdiği mücadelenin hikâyesi. Bugünün kadın güreşçilerinin yolunu nasıl açtığını görmek gerçekten ilham verici.

5. Southpaw (2015)

5. Southpaw (2015)

Billy Hope kariyerinin zirvesine ulaşmak için çabalayan başarılı bir boksördür. Hayatında her şey kusursuza yakın sürerken karısının trajik ölümüyle sarsılan Billy, kendini alkol ve uyuşturucu batağında buluyor. Bu sarsıcı olay sonunda Billy, kızının velayeti ve evini kaybetmek gibi durumlarla karşı karşıya kalıyor.

6. Out in the Ring (2022)

6. Out in the Ring (2022)

LGBTQ+ topluluğunun güreş arenasında verdiği var olma mücadelesini anlatıyor. Geçmişte gizlenmek zorunda kalan ya da dışlanan güreşçiler, bu belgeselde kendi hikâyelerini samimi bir şekilde paylaşıyor. Sadece sporda değil, hayatın her alanında “ben kimim” demenin önemini hatırlatıyor. Cesur, dokunaklı ve ilham verici bir yapım.

7. Foxcatcher (2014)

7. Foxcatcher (2014)

Gerçek olaylardan esinlenen Foxcatcher, farklı karakteriyle bilinen bir milyoner olan John du Pant ve iki şampiyon güreşçi olarak nam salan Mark ve Dave Schultz kardeşler arasındaki trajik ilişkinin kendini içine çeken hikayesine odaklanıyor. Filmde daha önce yayınlanmamış amatör görüntüler yer alıyor.

8. Undertaker: The Last Ride (2020)

8. Undertaker: The Last Ride (2020)

WWE’nin en karizmatik karakterlerinden Undertaker’ın aslında Mark Calaway isimli bir adam olduğunu hatırlatıyor. Yıllarca gizemli bir persona olarak ringe çıkan Undertaker’ın emeklilik sürecindeki kırılganlığı insanı şaşırtıyor. Belgesel, hem güreş tarihinin bir dönemiyle vedalaşma hem de bir insanın kimliğini yeniden bulma hikâyesi. Bir efsanenin kapanışını izlemek hüzünlü ama çok özel.

9. My Way: The Life and Legacy of Pat Patterson (2021)

9. My Way: The Life and Legacy of Pat Patterson (2021)

Royal Rumble’ın yaratıcısı Pat Patterson’ın hikâyesi, güreşin modern yüzünü nasıl şekillendirdiğini ortaya koyuyor. Patterson sadece ringde değil, perde arkasında da güreşe yön veren bir isim. Belgesel, onun hem profesyonel başarılarını hem de kişisel cesaretini, özellikle eşcinsel kimliğiyle var olma mücadelesini içtenlikle işliyor. Gerçek bir ilham kaynağı.

10. Bleed for This (2016)

10. Bleed for This (2016)

Bu etkileyici film, ölümcül bir araba kazasından sonra tekrar yürüyüp yürümeyeceği belirsiz olan fakat spor tarihinin en inanılmaz geri dönüşünü gerçekleştiren Dünya Box Şampiyonu Vinny Pazienza'nın ilham verici hayat hikayesini konu alıyor. Klasik bir geri dönüş hikayesinden çok daha güçlü bir anlatım söz konusu.

11. Warrior (2011)

11. Warrior (2011)

Alkol bağımlılığından yeni kurtulmaya başlayan Tommy Riordon, babasını ziyaret ediyor. Babasının değiştiğine bir türlü inanamayan Tommy, babasının daha önce Pete isimli profesyonel dövüşçüyle dövüştükleri spor salonuna gidiyor. Babasıyla dövüşü kazanan Tommy'nin internette fenomen haline gelen videosunun ardından genç dövüşçü burada kazananın 5 milyon dolar ödül elde edeceği Sparta isimli bir turnuvanın düzenlendiğini öğreniyor. Tüm bunların ardından Tommy, babasından kendisini turnuvaya hazırlaması için yardım istiyor.

12. Dark Side of the Ring (2019–)

12. Dark Side of the Ring (2019–)

Her bölümü bir trajedi, bir skandal ya da unutulmuş bir dramı işleyen bu dizi, güreşin perde arkasındaki en karanlık anları gözler önüne seriyor. Chris Benoit trajedisinden Owen Hart’ın ölümüne kadar cesurca dokunulmayan konuları ele alıyor. Samimi röportajlar ve arşiv görüntüleri, izleyiciyi adeta içine çekiyor. İzlerken hem büyüleniyor hem de sarsılıyorsun.

13. Tales from the Territories (2022)

13. Tales from the Territories (2022)

WWE’den önceki döneme, bölgesel güreş sahnelerine nostaljik bir yolculuk. Eski güreşçilerin kahkahalarla anlattığı hikâyeler, bazen şiddet, bazen dostlukla bezeli. Belgesel, altın çağın heyecanını yeniden yaşatıyor. Güreşin modern dönemini anlamak için geçmişe bakmak çok keyifli oluyor.

14. Wrestlers (2023)

14. Wrestlers (2023)

Ohio Valley Wrestling’in küçük ama hırslı dünyasını keşfetmek, sanki kuliste oturuyormuşsun gibi hissettiriyor. Yıldız olma hayali kuran genç güreşçilerin zorlukları, ring dışında hayatta kalma mücadeleleriyle birleşiyor. Sıcak, içten ve samimi anlatımıyla bağ kurmak çok kolay. Büyük hayallerin küçük ringlerden nasıl doğduğunu görmek heyecan verici.

15. Ruthless Aggression (2020-)

15. Ruthless Aggression (2020-)

Attitude Era’dan sonraki WWE dönemine ışık tutan bu belgesel serisi, John Cena, Randy Orton ve Brock Lesnar gibi yıldızların yükselişine odaklanıyor. Kurumsal stratejiler, yeni hikâye yazımları ve izleyiciyi elde tutma çabaları çok detaylı işleniyor. Aynı zamanda WWE’nin yeniden doğuşunun perde arkasına tanık oluyorsun. Sporun ticaretle olan karmaşık ilişkisini görmek de oldukça ilginç.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
