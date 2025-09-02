Netflix’in Yeni İspanyol Dizisi Listelerde Zirveye Çıktı: La Casa de Papel’den Profesör Başrolde!
Netflix, her yeni yapımıyla gündem yaratmaya devam ediyor. Platformun son popüler işi ise “İki Mezar” adlı İspanyol dizisi oldu. Yayınlandığı ilk günden itibaren listelerde hızla yükselen yapım, kısa sürede milyonların ilgisini çekti. Üç bölümden oluşan bu mini dizi, izleyenleri sürükleyici hikayesiyle ekrana kilitliyor. Başrolde ise La Casa de Papel’de Profesör rolüyle akıllarda yer eden Alvaro Morte var.
Kaynak: Independent
Netflix’in yeni İspanyol yapımı “İki Mezar” kısa sürede platformun en çok konuşulan dizilerinden biri oldu.
Morte, bu kez farklı bir karakterle izleyici karşısında.
