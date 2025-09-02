onedio
Netflix’in Yeni İspanyol Dizisi Listelerde Zirveye Çıktı: La Casa de Papel’den Profesör Başrolde!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
02.09.2025 - 10:45

Netflix, her yeni yapımıyla gündem yaratmaya devam ediyor. Platformun son popüler işi ise “İki Mezar” adlı İspanyol dizisi oldu. Yayınlandığı ilk günden itibaren listelerde hızla yükselen yapım, kısa sürede milyonların ilgisini çekti. Üç bölümden oluşan bu mini dizi, izleyenleri sürükleyici hikayesiyle ekrana kilitliyor. Başrolde ise La Casa de Papel’de Profesör rolüyle akıllarda yer eden Alvaro Morte var.

Kaynak: Independent

Netflix’in yeni İspanyol yapımı “İki Mezar” kısa sürede platformun en çok konuşulan dizilerinden biri oldu.

Üç bölümden oluşan mini dizi, güçlü atmosferi ve gerilim dolu hikayesiyle izleyicileri etkisi altına alıyor. Hikayesi boyunca gizem, dram ve sürükleyici bir tempo ön planda. Başrolde ise dünya çapında La Casa de Papel’in unutulmaz karakteri Profesör’ü canlandıran Alvaro Morte yer alıyor.

Morte, bu kez farklı bir karakterle izleyici karşısında.

Dizinin kadrosunda olması yapımın en çok konuşulan yönlerinden biri oldu. İspanyol dizinin kısa sürede geniş kitlelere ulaşması, bir yandan da yalnızca üç bölümden oluşmasından dolayıydı.

Eleştirmenler diziyi hem temposu hem de oyunculuklarıyla övgüye değer buluyor. İzleyiciler ise özellikle sürükleyici atmosferi ve tek solukta bitirilebilmesi sayesinde yapıma ilgi göstermeye devam ediyor.

