Netflix’in Yeni İspanyol Dizisi Listelerde Zirveye Çıktı: La Casa de Papel’den Profesör Başrolde!

Dizinin kadrosunda olması yapımın en çok konuşulan yönlerinden biri oldu. İspanyol dizinin kısa sürede geniş kitlelere ulaşması, bir yandan da yalnızca üç bölümden oluşmasından dolayıydı.

Eleştirmenler diziyi hem temposu hem de oyunculuklarıyla övgüye değer buluyor. İzleyiciler ise özellikle sürükleyici atmosferi ve tek solukta bitirilebilmesi sayesinde yapıma ilgi göstermeye devam ediyor.