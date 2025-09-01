Dünyaca Ünlü Oyuncu Yeni Filmi İçin Üç Ayda 23 Kilo Verdi: “Korkunç Biri Oldum”

Ünlü oyuncu Orlando Bloom, rol aldığı “The Cut” filmi için üç ayda tam 23 kilo verdi. Bu süreçte sıkı bir diyet uyguladığını ve neredeyse tek tip beslenmeyle yaşamını sürdürdüğünü anlattı. Sadece ton balığı ve salata ile günlerini geçirdiğini açıkladı. Hızlı kilo kaybının kendisini bambaşka birine dönüştürdüğünü söyleyen Bloom, yaşadığı değişimi ise “korkunç biri oldum” sözleriyle dile getirdi. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Independent