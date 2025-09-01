Dünyaca Ünlü Oyuncu Yeni Filmi İçin Üç Ayda 23 Kilo Verdi: “Korkunç Biri Oldum”
Ünlü oyuncu Orlando Bloom, rol aldığı “The Cut” filmi için üç ayda tam 23 kilo verdi. Bu süreçte sıkı bir diyet uyguladığını ve neredeyse tek tip beslenmeyle yaşamını sürdürdüğünü anlattı. Sadece ton balığı ve salata ile günlerini geçirdiğini açıkladı. Hızlı kilo kaybının kendisini bambaşka birine dönüştürdüğünü söyleyen Bloom, yaşadığı değişimi ise “korkunç biri oldum” sözleriyle dile getirdi. Gelin detaylara geçelim…
Kaynak: Independent
Bloom, filmdeki boks sahnelerine hazırlanırken yoğun bir programdan geçti ve kısa sürede verdiği kiloların hayatını ne kadar değiştirdiğini paylaştı.
Yaptığı açıklamada, tek tip beslenmenin hem sağlığını hem de psikolojisini sarstığını dile getirdi.
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
