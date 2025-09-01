onedio
Dünyaca Ünlü Oyuncu Yeni Filmi İçin Üç Ayda 23 Kilo Verdi: “Korkunç Biri Oldum”

Elif Sude Yenidoğan
01.09.2025 - 14:17

Ünlü oyuncu Orlando Bloom, rol aldığı “The Cut” filmi için üç ayda tam 23 kilo verdi. Bu süreçte sıkı bir diyet uyguladığını ve neredeyse tek tip beslenmeyle yaşamını sürdürdüğünü anlattı. Sadece ton balığı ve salata ile günlerini geçirdiğini açıkladı. Hızlı kilo kaybının kendisini bambaşka birine dönüştürdüğünü söyleyen Bloom, yaşadığı değişimi ise “korkunç biri oldum” sözleriyle dile getirdi. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Independent

Bloom, filmdeki boks sahnelerine hazırlanırken yoğun bir programdan geçti ve kısa sürede verdiği kiloların hayatını ne kadar değiştirdiğini paylaştı.

Oyuncu, beslenme düzeni yüzünden enerjisinin düştüğünü ve ruh halinin de olumsuz etkilendiğini söyledi. Bir noktada kendini tanıyamayacak hale geldiğini belirten Bloom, “zihinsel ve fiziksel açlıktan gözüm dönmüştü” sözleriyle yaşadığı ruhsal çöküşü tarif etti.

Yaptığı açıklamada, tek tip beslenmenin hem sağlığını hem de psikolojisini sarstığını dile getirdi.

Yönetmen Sean Ellis ise çekimlerin ters sırayla yapıldığını, önce oyuncunun en zayıf halini kaydettiklerini ve sonrasında yeniden güçlenmesini filme aktardıklarını söyledi. Son olarak benzer yöntemlerle kilo vermek isteyenlere seslenen oyuncu, bu tarz diyetlerin evde denenmemesi gerektiğini belirterek izleyicilere uyarıda bulundu.

