Almanya'da Kırık Salıncak İçin Alınan Güvenlik Önlemi Sizi Şaşırtacak

Dilara Bağcı
03.09.2025 - 23:44

Almanya, kurallarıyla ve vatandaşlarının kurallarına uymasıyla tanınmış bir şehir. Hal böyle olunca herhangi bir düzensizlik, güvensizlik görmeniz de mümkün değil. Almanya'da yaşayan TikTok kullanıcısı 'leylaonset' Almanya'da kırılan bir salıncak için alınan güvenlik önlemini paylaştı.

Kaynak: TikTok / leylaonset

Buradan izleyebilirsiniz;

Alınan güvenlik önlemi sayesinde, hiçbir çocuğun canı yanmayacak.

Salıncak ne öylece bırakılmış ne de yanına basit bir uyarı levhası koyulmuş. Tehlike çanlarının çaldığı bu salıncak, etraflıca güvenli çember içine alınmış ve böylece çocukların herhangi bir kaza yaşamasının önüne geçilmiş!

