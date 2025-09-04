Show TV Muhabiri, Hastanede MR'ı Çekilen Ayı Okan'ı Ziyaret Etti!

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi’nde tedavi gören Okan isimli ayı, mide rahatsızlığı nedeniyle gündeme geldi. Yediği bazı meyvelerin midesine dokunması sonucu rahatsızlanan Okan’ın sağlık durumu merak ediliyordu. Show TV muhabiri Zeynep Şahin, TikTok hesabından Okan isimli ayıyla bir araya geldiği anları paylaştı.
KAYNAK: TikTok/ @zeynepsahiinn00
