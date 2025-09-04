onedio
Show TV Muhabiri, Hastanede MR'ı Çekilen Ayı Okan'ı Ziyaret Etti!

Show TV Muhabiri, Hastanede MR'ı Çekilen Ayı Okan'ı Ziyaret Etti!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.09.2025 - 11:42

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi’nde tedavi gören Okan isimli ayı, mide rahatsızlığı nedeniyle gündeme geldi. Yediği bazı meyvelerin midesine dokunması sonucu rahatsızlanan Okan’ın sağlık durumu merak ediliyordu. Show TV muhabiri Zeynep Şahin, TikTok hesabından Okan isimli ayıyla bir araya geldiği anları paylaştı.

KAYNAK: TikTok/ @zeynepsahiinn00

Buradan izleyebilirsiniz:

Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
