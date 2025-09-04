Fenerbahçe'nin Gündemindeki İsim Luciano Spaletti'nin Forma Koleksiyonu ve Totti Sevgisi Dikkat Çekti

Spaletti, Jose Mourinho'nun yerine gelen yeni Fenerbahçe teknik direktörü olabilir. İtalya'da çalıştığı takımlarda bıraktığı izlerle bilinen Spaletti, bu anları ölümsüzleştirmek için ilginç de bir koleksiyona sahip.

Rakiplerinden forma alan Spaletti'nin evinde Avrupa'nın en üst seviyesinde mücadele eden bir çok yıldız oyuncunun forması yer alıyor. Spaletti'nin bu koleksiyon içindeki en önemli parçaları ise Totti'ye ait formalar...

Totti'ye olan sevigisini ve saygısını gizlemeyen Spaletti, ona ait bir çok formaya sahip olmanın gururunu yaşıyor.