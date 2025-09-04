Fenerbahçe'nin Gündemindeki İsim Luciano Spaletti'nin Forma Koleksiyonu ve Totti Sevgisi Dikkat Çekti
İtalyan teknik adam Luciano Spalletti, saha kenarındaki başarısının yanı sıra forma koleksiyonuyla da dikkat çekiyor. Kariyeri boyunca çalıştırdığı takımlardan ve rakiplerinden yüzlerce forma toplayan Spalletti, koleksiyonunu özenle saklıyor. Futbola olan tutkusunu sadece antrenörlükte değil, bu özel hobiyle de gösteren deneyimli çalıştırıcı, formaları futbol tarihinin bir parçası olarak görüyor. Spalletti’nin koleksiyonu, futbolseverler için adeta bir arşiv niteliği taşıyor.
Luciano Spaletti bugünlerde Fenerbahçe ile anılıyor.
Spaletti'nin forma koleksiyonu ve Totti sözlerini buradan izleyebilirsiniz:
