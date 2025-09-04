onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Gündemindeki İsim Luciano Spaletti'nin Forma Koleksiyonu ve Totti Sevgisi Dikkat Çekti

Fenerbahçe'nin Gündemindeki İsim Luciano Spaletti'nin Forma Koleksiyonu ve Totti Sevgisi Dikkat Çekti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.09.2025 - 11:30

İtalyan teknik adam Luciano Spalletti, saha kenarındaki başarısının yanı sıra forma koleksiyonuyla da dikkat çekiyor. Kariyeri boyunca çalıştırdığı takımlardan ve rakiplerinden yüzlerce forma toplayan Spalletti, koleksiyonunu özenle saklıyor. Futbola olan tutkusunu sadece antrenörlükte değil, bu özel hobiyle de gösteren deneyimli çalıştırıcı, formaları futbol tarihinin bir parçası olarak görüyor. Spalletti’nin koleksiyonu, futbolseverler için adeta bir arşiv niteliği taşıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Luciano Spaletti bugünlerde Fenerbahçe ile anılıyor.

Luciano Spaletti bugünlerde Fenerbahçe ile anılıyor.

Spaletti, Jose Mourinho'nun yerine gelen yeni Fenerbahçe teknik direktörü olabilir. İtalya'da çalıştığı takımlarda bıraktığı izlerle bilinen Spaletti, bu anları ölümsüzleştirmek için ilginç de bir koleksiyona sahip. 

Rakiplerinden forma alan Spaletti'nin evinde Avrupa'nın en üst seviyesinde mücadele eden bir çok yıldız oyuncunun forması yer alıyor. Spaletti'nin bu koleksiyon içindeki en önemli parçaları ise Totti'ye ait formalar...

Totti'ye olan sevigisini ve saygısını gizlemeyen Spaletti, ona ait bir çok formaya sahip olmanın gururunu yaşıyor.

Spaletti'nin forma koleksiyonu ve Totti sözlerini buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın