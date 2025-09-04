onedio
Fatih Tekke'nin Rusya'daki Zenit Kariyerini Hocasının İsmini Yanlış Söylemesi Bitirmiş

Fatih Tekke'nin Rusya'daki Zenit Kariyerini Hocasının İsmini Yanlış Söylemesi Bitirmiş

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
04.09.2025 - 10:24

Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke'nin unutulmaz da bir futbolculuk kariyeri vardı. Trabzonspor'daki gollerinini yanı sıra Zenit'le kazandığı UEFA Kupası hala hafızalarda...

Ancak dobralığı ve açık sözlülüğü ile bilinen Fatih Tekke zaman zaman bunun ceremesini de çekiyor. Milli takımda Fatih Terim'e söylediği bir sözle biten kariyeri, Zenit'te de bir gaf sonucunda bitmiş.

Fatih Tekke, Zenit'te geçirdiği kariyeri sürpriz bir şekilde Kazan'a uzanmıştı.

Fatih Tekke, Zenit'te geçirdiği kariyeri sürpriz bir şekilde Kazan'a uzanmıştı.

Yaklaşık dört yıl boyunca Rusya’da top koşturan Fatih Tekke, 2006’da transfer olduğu Zenit’ten 2009 yılının Mart ayı başında 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Rubin Kazan’a geçmişti. Gökdeniz Karadeniz ve Hasan Kabze’nin de formasını giydiği Kazan ekibine imza atan milli futbolcu, Zenit’te üç yılı aşkın süredir süren kariyerini noktalayarak dikkat çekici bir ayrılığa imza atmıştı. Aradan geçen yılların ardından Tekke’nin o dönemde Zenit’ten kopuşunun perde arkası 2025 itibarıyla hâlâ futbol kamuoyunda konuşulmaya devam ediyor.

İsmini farkında olmadan yanlış söyledi...

İsmini farkında olmadan yanlış söyledi...

Zenit formasıyla Rusya Premier Ligi, Rusya Kupası, Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası ve Süper Kupa’da toplam 87 karşılaşmaya çıkan milli futbolcu, bu süreçte 29 gol kaydetmişti. Ancak kariyerinin seyrini değiştiren gelişme, Fenerbahçe'nin gündemindeki teknik direktör Luciano Spalletti’nin Rus ekibinin başına geçmesiyle yaşandı.

Takımla ilk tanışma toplantısında oyuncularla tek tek ilgilenen Spalletti, sıra Fatih Tekke’ye geldiğinde beklenmedik bir durumla karşılaştı. Tekke’nin kendisine “Mr.Spagetti” demesi, İtalyan teknik adamı öfkelendirdi. Spalletti, “Teknik direktörüne karşı saygılı ol. Kimse adımla alay edemez” diyerek Fatih’i toplantıdan dışarı çıkardı.

Ardından yönetime rapor sunan Spalletti, Tekke’yi kadroda düşünmediğini belirtti. Bunun üzerine milli oyuncu sezon öncesi hazırlık kampına dahil edilmedi ve kadro dışı bırakılarak Zenit kariyerinde kritik bir dönüm noktasına girdi.

Fatih Tekke: "Siz bunu nereden biliyorsunuz?"

Fatih Tekke: "Siz bunu nereden biliyorsunuz?"

Fatih Tekke yıllar sonra TRT Spor'da katıldığı yayında 'Yani demiş olabilirim ama bunu ben bir kişiye anlattım. Yıllar sonra burada nasıl karşıma geliyor?' diye sorguladı. Spikerin 'Hocam dediniz mi?' diye tekrar sorması üzerine 'Evet dedim ama nasıl duyuldu bu?' tepkisi verdi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
