onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Trabzonspor
Trabzonspor'un Yeni Teknik Direktörü Fatih Tekke'ye Uçakta Taktik Vermişler

Trabzonspor'un Yeni Teknik Direktörü Fatih Tekke'ye Uçakta Taktik Vermişler

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.03.2025 - 16:20

Trabzonspor'da yeni bir dönem başlıyor. Şenol Güneş'in başarısızlığının ardından göreve Fatih Tekke getirildi. Bordo mavili ekip genç teknik direktör için bugün bir imza töreni düzenledi. Şenol Güneş'in de katıldığı basın toplantısında Güneş'in yer yer gergin olduğu görüldü. Fatih Tekke ise hedeflerinden bahsederken uçakta başına gelen komik hadiseyi basın mensuplarıyla paylaştı. Gece boyu uyumadığını söyleyen Tekke, uçakta da taraftarların verdiği taktikler nedeniyle uyuyamadığını espri bir dille anlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Trabzonspor taraftarı nihayet muradına erdi ve teknik direktörlüğe Fatih Tekke getirildi.

Trabzonspor taraftarı nihayet muradına erdi ve teknik direktörlüğe Fatih Tekke getirildi.

Fatih Tekke, kötü gidişattaki Trabzonspor'u yeniden heyecan duyulan günlerine döndürmeye çalışacak. 7'den 70'e herkesin futbolla yatıp kalktığı şehirde ilginç hikayeler duymaya alışkınız. Bir benzerine bu kez Fatih Tekke maruz kalmış görünüyor.

Taraftarın havalimanında karşıladığı Fatih Tekke, uçakta bazı taraftarların taktik verdiğini basın toplantısında açıkladı.

Taraftarın havalimanında karşıladığı Fatih Tekke, uçakta bazı taraftarların taktik verdiğini basın toplantısında açıkladı.

Uykusuz olduğunu ve uçakta da uyumaya çalıştığını ancak taraftarların taktik vermesiyle başarılı olamadığını söyledi. 

Tekke, taraftarın beklentisinin de kişiden kişiye göre değiştiğini anlatmak için şu ifadeleri kullandı:

'Uçakta gelirken amcalardan biri 'Allah aşkına öne oynama', biri 'Allah aşkına yana oynama', biri 'Allah aşkına geriye oynama' diyor. Biz bu topu nereye oynayacağız?'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın