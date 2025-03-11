Trabzonspor'un Yeni Teknik Direktörü Fatih Tekke'ye Uçakta Taktik Vermişler
Trabzonspor'un Yeni Teknik Direktörü Fatih Tekke'ye Uçakta Taktik Vermişler
Trabzonspor'da yeni bir dönem başlıyor. Şenol Güneş'in başarısızlığının ardından göreve Fatih Tekke getirildi. Bordo mavili ekip genç teknik direktör için bugün bir imza töreni düzenledi. Şenol Güneş'in de katıldığı basın toplantısında Güneş'in yer yer gergin olduğu görüldü. Fatih Tekke ise hedeflerinden bahsederken uçakta başına gelen komik hadiseyi basın mensuplarıyla paylaştı. Gece boyu uyumadığını söyleyen Tekke, uçakta da taraftarların verdiği taktikler nedeniyle uyuyamadığını espri bir dille anlattı.
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Trabzonspor taraftarı nihayet muradına erdi ve teknik direktörlüğe Fatih Tekke getirildi.
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Taraftarın havalimanında karşıladığı Fatih Tekke, uçakta bazı taraftarların taktik verdiğini basın toplantısında açıkladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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