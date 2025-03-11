Trabzonspor'un Yeni Teknik Direktörü Fatih Tekke'ye Uçakta Taktik Vermişler

Uykusuz olduğunu ve uçakta da uyumaya çalıştığını ancak taraftarların taktik vermesiyle başarılı olamadığını söyledi.

Tekke, taraftarın beklentisinin de kişiden kişiye göre değiştiğini anlatmak için şu ifadeleri kullandı:

'Uçakta gelirken amcalardan biri 'Allah aşkına öne oynama', biri 'Allah aşkına yana oynama', biri 'Allah aşkına geriye oynama' diyor. Biz bu topu nereye oynayacağız?'