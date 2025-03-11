Beşiktaş'ın Yabancı Hakem Talebi TFF Tarafından "Gerilim Yok" Denerek Reddedildi

Galatasaray-Fenerbahçe maçını yabancı hakemin yönetmesi Türk futbolunda yeni bir sayfa açtı diye nitelendiriliyordu. Slavko Vincic'in iyi yönetimi kamuoyunun genelinde de geçer not almıştı. Maçın hemen ardından hem Trabzonspor hem de Beşiktaş kendi maçlarında da yabancı hakem ataması yapılması hatta Vincic'in görev almasını istemişti.

Beşiktaş-Galatasaray derbisine adım adım yaklaştığımız günlerde Beşiktaş yabancı hakem talep ediyor ancak TFF'den gelen bilgiler artık yabancı hakem ataması yapılmayacağı yönünde. İddialara göre Beşiktaş'ın resmi başvurusu da reddedildi.