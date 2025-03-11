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Beşiktaş'ın Yabancı Hakem Talebi TFF Tarafından "Gerilim Yok" Denerek Reddedildi

Beşiktaş'ın Yabancı Hakem Talebi TFF Tarafından "Gerilim Yok" Denerek Reddedildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.03.2025 - 15:15

Galatasaray-Fenerbahçe maçını yabancı hakemin yönetmesi Türk futbolunda yeni bir sayfa açtı diye nitelendiriliyordu. Slavko Vincic'in iyi yönetimi kamuoyunun genelinde de geçer not almıştı. Maçın hemen ardından hem Trabzonspor hem de Beşiktaş kendi maçlarında da yabancı hakem ataması yapılması hatta Vincic'in görev almasını istemişti.

Beşiktaş-Galatasaray derbisine adım adım yaklaştığımız günlerde Beşiktaş yabancı hakem talep ediyor ancak TFF'den gelen bilgiler artık yabancı hakem ataması yapılmayacağı yönünde. İddialara göre Beşiktaş'ın resmi başvurusu da reddedildi.

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TFF, Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Slavko Vincic'i atayarak yeni bir dönemi başlatmıştı.

TFF, Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Slavko Vincic'i atayarak yeni bir dönemi başlatmıştı.

Slavko Vincic'in iyi yönetimi diğer takımları da yabancı hakem konusunda beklentiye soktu. Beşiktaş ve Trabzonspor da kendi maçlarına Vincic'in atanmasını talep etti. Ancak TFF'nin bundan sonra yabancı hakem atamayacağı iddia ediliyor.

Özellikle dün oynanan Beşiktaş - Gaziantep FK maçı sonrası Beşiktaş camiası net olarak yabancı hakem istiyor.

Özellikle dün oynanan Beşiktaş - Gaziantep FK maçı sonrası Beşiktaş camiası net olarak yabancı hakem istiyor.

Galatasaray maçında Slavko Vincic'i hakem olarak isteyen Beşiktaş, o müsaitlik olmaması durumunda eş kariyerde bir ismi talep ediyor. Ancak TFF önce hakemlere ardından kamuoyuna bir daha yabancı hakem ataması olmayacağını söyledi. 'O bir kerelik yapılmış bir operasyondu' denen karar için Beşiktaş'a da cevap verildiği iddia edildi.

Gazeteci Ali Fuat Duatepe, Beşiktaş'ın talebinin TFF Yönetim Kurulu'nda görüşülerek reddedildiğini iddia etti.

Gazeteci Ali Fuat Duatepe, Beşiktaş'ın talebinin TFF Yönetim Kurulu'nda görüşülerek reddedildiğini iddia etti.

TFF'nin kararını Ali Fuat Duatepe, X'te açıkladı. Açıklamada TFF bu kararı şu şekilde savundu: 

'Beşiktaş dahil bazı kulüpler yabancı hakem istiyor. Kulüplerin değerlendirmesine göre 7-9 üst seviye maç var.

Ama bizim değerlendirmemize göre düşme potası dahil 45 maç bu durumda!

Bu kadar maçı yönetecek hakemi bulmak imkansız.

Galatasaray-Fenerbahçe tek seferlik bir operasyondu. Toplumsal gerginlik-kutuplaşma ve kaos Türk futbolunu kuşatmıştı. Bu hamleyle gerilim düştü.

Şimdi aynı gerilim yok.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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WantonNovelSMYRNA

Hacıosmanoğlu, FB nin açık açık maşası olduğunu belli ettin. Adaletli olman gerekirdi. İsteyen tüm takımlara atama yapmak ZORUNDAYDIN.! Adil değilsin Bordo l... Devamını Gör

edeekmekyiciii

fenerasyon gs yi yenmek için tüm tuşlara bastı ancak başaramadı.bu fenerasyon istifa etmelidir.bir takım bu kadar alalen desteklenmez bu açıkça ŞİKE dir.

Mehmet Şirin

Ben hayatımda böyle 180 C'lik bir omurgasız görmedim. bu adamın 5 saniye geçmeden istifa etmesi lazım. Alalen maşa olduğunu bağıra bağıra söylüyor. FENERASYO... Devamını Gör