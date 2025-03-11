Beşiktaş'ın Yabancı Hakem Talebi TFF Tarafından "Gerilim Yok" Denerek Reddedildi
Beşiktaş'ın Yabancı Hakem Talebi TFF Tarafından "Gerilim Yok" Denerek Reddedildi
Galatasaray-Fenerbahçe maçını yabancı hakemin yönetmesi Türk futbolunda yeni bir sayfa açtı diye nitelendiriliyordu. Slavko Vincic'in iyi yönetimi kamuoyunun genelinde de geçer not almıştı. Maçın hemen ardından hem Trabzonspor hem de Beşiktaş kendi maçlarında da yabancı hakem ataması yapılması hatta Vincic'in görev almasını istemişti.
Beşiktaş-Galatasaray derbisine adım adım yaklaştığımız günlerde Beşiktaş yabancı hakem talep ediyor ancak TFF'den gelen bilgiler artık yabancı hakem ataması yapılmayacağı yönünde. İddialara göre Beşiktaş'ın resmi başvurusu da reddedildi.
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TFF, Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Slavko Vincic'i atayarak yeni bir dönemi başlatmıştı.
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Özellikle dün oynanan Beşiktaş - Gaziantep FK maçı sonrası Beşiktaş camiası net olarak yabancı hakem istiyor.
Gazeteci Ali Fuat Duatepe, Beşiktaş'ın talebinin TFF Yönetim Kurulu'nda görüşülerek reddedildiğini iddia etti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Hacıosmanoğlu, FB nin açık açık maşası olduğunu belli ettin. Adaletli olman gerekirdi. İsteyen tüm takımlara atama yapmak ZORUNDAYDIN.! Adil değilsin Bordo l... Devamını Gör
fenerasyon gs yi yenmek için tüm tuşlara bastı ancak başaramadı.bu fenerasyon istifa etmelidir.bir takım bu kadar alalen desteklenmez bu açıkça ŞİKE dir.
Ben hayatımda böyle 180 C'lik bir omurgasız görmedim. bu adamın 5 saniye geçmeden istifa etmesi lazım. Alalen maşa olduğunu bağıra bağıra söylüyor. FENERASYO... Devamını Gör