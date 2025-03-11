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Fenerbahçe'de Futbolcu ve Teknik Direktör Olarak Görev Almış Yedi İsim

Fenerbahçe'de Futbolcu ve Teknik Direktör Olarak Görev Almış Yedi İsim

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.03.2025 - 13:04

Bir futbolcuyu tuttuğunuz takımın formasıyla izledikten sonra teknik direktör olarak takımınızda görmek paha biçilemez. Yaşlandığınızı hissetseniz de bir tarihe şahitlik etmenin gururu her zaman çok başkadır. Fenerbahçe'de de bu onura erişmiş birçok isim var. Geçmişten bugüne Fenerbahçe'de 20 isim bu duyguyu yaşadı. Hafızalarda yer etmiş son 7 ismi sizin için derledik

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Rıdvan Dilmen

Rıdvan Dilmen

Rıdvan Dilmen'in futbolculuğuna sakatlıklar sebebiyle doyulamadı. Yeteneği ve hızıyla herkesi peşinden koşturan Rıdvan Dilmen'in daha büyük bir yıldız olmasına sakatlıklar mani oldu. Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe geçiş yaptı. 

Vanspor'da teknik direktör olarak başlayan kariyeri kısa sürede Fenerbahçe'yle kesişti. 

5 maçta 11 puan ile fena bir başlangıç yapmadı ancak Avrupa'da Rüştü'nün hatasıyla elenilen MTK Budapeşte maçı sonrası istifa etti. 'Galatasaray'ın hegemonyası bitireceğim' diye sezona başlayan Dilmen kısa sürede istifasıyla gündem olmuştu.

Turhan Sofuoğlu

Turhan Sofuoğlu

Turhan Sofuoğlu meşhur 103 gollü sezonun kahramanlarından. O sezon '100. golü kim atacak?' sorusunun da cevabı... 

Sofuoğlu futbolculuğunun ardından Fenerbahçe'de Rıdvan Dilmen ve Zdenek Zeman'ın yardımcılıklarını yaptı. Onlardan sonra sezonu tamamlayan o oldu. 

Derbi performansıyla Fenerbahçelileri sevindiren isimler arasına adını yazdırdı. 

Sofuoğlu döneminde Beşiktaş'ı 16. haftada 2-1 yenen Fenerbahçe, 23. haftada Trabzonspor'u 2-1, 26. haftada Ali Sami Yen Stadı'nda Galatasaray'ı 1-0 ve 33. haftada da İnönü Stadı'nda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etmişti.

Oğuz Çetin

Oğuz Çetin

Fenerbahçelilerin 'İmparator' lakaplı efsanesi. Türk futbolunda bu unvanı alan da ilk kişidir. Futbolculuğu için 'maestro' kelimesinin bile az kaldığı bir isim olan Oğuz Çetin'in Fenerbahçe'deki teknik direktörlük dönemi pek yolunda gitmedi. 

Oğuz Çetin, 2000-01 sezonunda Mustafa Denizli'nin yanında Fenerbahçe'ye yardımcı antrenör olarak geldi. Ardından aynı görevde Werner Lorant ile çalıştı. Lorant'ın ayrılmasının ardından 10 maçta Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünde kaldı.

Aykut Kocaman

Aykut Kocaman

Aykut Kocaman, hem futbolcu, hem sportif direktör hem de teknik direktörlük yaptı. Zorlu zamanlarda taşın altına elini koyarak hem başkan hem teknik direktör gibi davrandı. 

Fenerbahçe ile hem yeşil sahada hem saha kenarında büyük zaferler kazandı. Aykut Kocaman hangi pozisyonda görev alırsa alsın Fenerbahçe için her zaman bir isimden fazlası oldu.

İsmail Kartal

İsmail Kartal

Tribünlerden gelen 'Hocam olacaksak seninle olalım' denilerek şampiyon olması en çok istenen isimlerdendi. Futbolculuğunun ardından uzun yıllar birçok isimin yardımcı antrenörü oldu. Sonrasında görev ona verildiğinde elinden geleni yaptı ama yetmedi. Fenerbahçe, şampiyonluğa onunla da erişemedi.

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Erol Bulut

Erol Bulut

Futbolculuğunda Trabzonspor maçında Aykut Kocaman'a asisti, Beşiktaş'a golü ve Parma maçı performansı hala hafızalarda. 

Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun kurduğu kadroyla fena bir başlangıç yapmadı ama sonrasında işler istediği gibi gitmedi. Ligde 14 maçtır kazanamayan ve küme düşen Gençlerbirliği'ne karşı Kadıköy'deki mağlubiyet sezonun özeti gibiydi.

Emre Belözoğlu

Emre Belözoğlu

Onu tüm Türkiye hatta dünya Galatasaray formasıyla tanıdı. O Türkiye'ye Fenerbahçe formasıyla döndü. Camiayla özdeşleşmesi de hırslı kişiliği ile hiç de zor olmadı. Kısa sürede kaptanlık görevine de getirildi. 

Futbolculuktan sonra sportif direktör oldu. 'Alo ben Emre Abin' ile Türk futbolunun seyrini değiştirdiği iddia edilse de sezonun son haftalarında kendini teknik direktörlük koltuğunda buldu. Belki Sivasspor maçında o kaza yaşanmasa şampiyonluk apoletine ilk görevinde erişecekti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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