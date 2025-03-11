Fenerbahçe'de Futbolcu ve Teknik Direktör Olarak Görev Almış Yedi İsim

Aykut Kocaman, hem futbolcu, hem sportif direktör hem de teknik direktörlük yaptı. Zorlu zamanlarda taşın altına elini koyarak hem başkan hem teknik direktör gibi davrandı.

Fenerbahçe ile hem yeşil sahada hem saha kenarında büyük zaferler kazandı. Aykut Kocaman hangi pozisyonda görev alırsa alsın Fenerbahçe için her zaman bir isimden fazlası oldu.