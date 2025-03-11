Fenerbahçe'de Futbolcu ve Teknik Direktör Olarak Görev Almış Yedi İsim
Fenerbahçe'de Futbolcu ve Teknik Direktör Olarak Görev Almış Yedi İsim
Bir futbolcuyu tuttuğunuz takımın formasıyla izledikten sonra teknik direktör olarak takımınızda görmek paha biçilemez. Yaşlandığınızı hissetseniz de bir tarihe şahitlik etmenin gururu her zaman çok başkadır. Fenerbahçe'de de bu onura erişmiş birçok isim var. Geçmişten bugüne Fenerbahçe'de 20 isim bu duyguyu yaşadı. Hafızalarda yer etmiş son 7 ismi sizin için derledik
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Rıdvan Dilmen
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Turhan Sofuoğlu
Oğuz Çetin
Aykut Kocaman
İsmail Kartal
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Erol Bulut
Emre Belözoğlu
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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