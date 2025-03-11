Dişi Fatih Terim Olarak Anılan Selen Erdem, Panathinaikos'la Anlaştı

Ülkemizde hal ve hareketleriyle Dişi Fatih Terim olarak anılan Selen Erdem, bu sezon Yunan ekibi PAS Giannina ile anlaşmıştı. Selen Erdem, Panathinaikos'a imza atarak yeni bir başarı elde etti. Erdem, bir ilki başararak Panathinaikos tarihinde kadın şubesinin ilk yabancı antrenörü oldu.

Panathinaikos'ta böylelikle hem erkek hem de kadın şubesinde Türk baş antrenör yer almaya başladı.