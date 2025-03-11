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Dişi Fatih Terim Olarak Anılan Selen Erdem, Panathinaikos'la Anlaştı

Dişi Fatih Terim Olarak Anılan Selen Erdem, Panathinaikos'la Anlaştı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.03.2025 - 10:37

Basketbolda Ergin Ataman'ın Yunanistan'a giderek elde ettiği başarıları yakından takip ediyoruz. Panathinaikos gibi bir takımda yarattığı etkiyle Ataman da Avrupa'da adından bir kez daha söz ettirmeyi başardı. Ardından Fatih Terim de Panathinaikos'a gitmiş ancak başarılı olamayarak sezonu tamamlamadan ayrılmıştı. Panathinaikos bir kez daha bir Türk çalıştırıcının kapısını çaldı. Dişi Fatih Terim olarak tanınan Selen Erdem, Yunan ekibinin başına geçiyor.

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Ergin Ataman'ın Panathinaikos'ta bıraktığı izlerin devamı geliyor.

Ergin Ataman'ın Panathinaikos'ta bıraktığı izlerin devamı geliyor.

Ergin Ataman ülkemizde Ülker, Beşiktaş, Galatasaray ve Anadolu Efes'le sayısız başarıya imza atıp yurt dışında da kayda değer başarılar kazanmıştı. Milli takım baş antrenörlüğü de yapan Ataman, Panathinaikos'la anlaşarak sürpriz bir karara imza atmıştı. 

Panathinaikos taraftarıyla kısa sürede kurduğu bağ ile birlikte kulübü de cesaretlendirmiş olacak ki Türk isimlerin adı kulüple anılmaya başlandı.

Kısa süre sonra futbol şubesine de Fatih Terim getirildi.

Kısa süre sonra futbol şubesine de Fatih Terim getirildi.

Fatih Terim'in Panathinaikos günleri hızlı başlasa da PAOK maçı sonrası yaşanan düşüşe engel olamadılar. Terim ve ekibi sezon ortasında geldikleri Panathinaikos'tan sezonu tamamlamadan ayrıldı. Terim'in yardımcılığını yapan Necati Ateş,  'Panathinaikos'ta çok zor bir futbol iklimi var. Sen Türk'sün, onlar Yunan. İşin içine futbol girince çok sert oluyor. Bir kere seni Türk olduğun için sevmiyorlar, başarılı olmak zorundasın.' başarısızlıklarının sebebini açıklamıştı.

Ancak hem Ergin Ataman'a olan yaklaşımları hem de kadın basketbol şubesindeki seçimleri bunun aksini söylüyor.

Ancak hem Ergin Ataman'a olan yaklaşımları hem de kadın basketbol şubesindeki seçimleri bunun aksini söylüyor.

Ülkemizde hal ve hareketleriyle Dişi Fatih Terim olarak anılan Selen Erdem, bu sezon Yunan ekibi PAS Giannina ile anlaşmıştı. Selen Erdem, Panathinaikos'a imza atarak yeni bir başarı elde etti. Erdem, bir ilki başararak Panathinaikos tarihinde kadın şubesinin ilk yabancı antrenörü oldu. 

Panathinaikos'ta böylelikle hem erkek hem de kadın şubesinde Türk baş antrenör yer almaya başladı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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