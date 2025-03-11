Dişi Fatih Terim Olarak Anılan Selen Erdem, Panathinaikos'la Anlaştı
Dişi Fatih Terim Olarak Anılan Selen Erdem, Panathinaikos'la Anlaştı
Basketbolda Ergin Ataman'ın Yunanistan'a giderek elde ettiği başarıları yakından takip ediyoruz. Panathinaikos gibi bir takımda yarattığı etkiyle Ataman da Avrupa'da adından bir kez daha söz ettirmeyi başardı. Ardından Fatih Terim de Panathinaikos'a gitmiş ancak başarılı olamayarak sezonu tamamlamadan ayrılmıştı. Panathinaikos bir kez daha bir Türk çalıştırıcının kapısını çaldı. Dişi Fatih Terim olarak tanınan Selen Erdem, Yunan ekibinin başına geçiyor.
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Ergin Ataman'ın Panathinaikos'ta bıraktığı izlerin devamı geliyor.
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Kısa süre sonra futbol şubesine de Fatih Terim getirildi.
Ancak hem Ergin Ataman'a olan yaklaşımları hem de kadın basketbol şubesindeki seçimleri bunun aksini söylüyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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