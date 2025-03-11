Galatasaray'da Günay Güvenç'in Kart Görmesinin Sebebi Küfürlü Diyalogmuş
Galatasaray'da Günay Güvenç'in Kart Görmesinin Sebebi Küfürlü Diyalogmuş
Galatasaray, Alanyaspor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle döndü. Sarı kırmızılılar oynanan futbolla taraftarını mutlu edemese de alınan üç puan yeni bir krizin önünü kesmiş oldu. Maça damga vuran olay ise yedek kaleci Günay Güvenç'in gördüğü kırmızı karttı. Günay, Beyaz TV'ye bağlanarak hakeme küfretmediğini iddia etmişti. Günay'ın kart görme sebebi belli oldu.
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Alanya'da krizden zafere...
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Günay Güvenç neden kırmızı kart gördü?
Kartın sebebi küfürlü diyalogmuş.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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