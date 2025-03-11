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Galatasaray'da Günay Güvenç'in Kart Görmesinin Sebebi Küfürlü Diyalogmuş

Galatasaray'da Günay Güvenç'in Kart Görmesinin Sebebi Küfürlü Diyalogmuş

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.03.2025 - 09:49

Galatasaray, Alanyaspor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle döndü. Sarı kırmızılılar oynanan futbolla taraftarını mutlu edemese de alınan üç puan yeni bir krizin önünü kesmiş oldu. Maça damga vuran olay ise yedek kaleci Günay Güvenç'in gördüğü kırmızı karttı. Günay, Beyaz TV'ye bağlanarak hakeme küfretmediğini iddia etmişti. Günay'ın kart görme sebebi belli oldu.

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Alanya'da krizden zafere...

Alanya'da krizden zafere...

Galatasaray zorlu deplasmanda 1-0 geriye düşerek devre arasına girdi. İkinci yarıda Okan Buruk'un deyimiyle 'uyanan' Galatasaray, 11 dakikada bulduğu iki golle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe'nin BAY geçtiği haftayı kayıpsız kapatan sarı kırmızılılar puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı.

Günay Güvenç neden kırmızı kart gördü?

Günay Güvenç neden kırmızı kart gördü?

Devre arasında takımlar soyunma odasına girerken Günay Güvenç'in gördüğü kart ise gündem olmuştu. Günay maçın ardından Beyaz TV'ye bağlanarak 'Hakemlik bir şey yoktu. Ben hakeme küfür etmedim. Öyle bir şey olsa dik durur söylerim. Yapıp kaçacak biri değilim. Hakemin raporunda da küfür olamaz' demişti. Ancak Milliyet gazetesinde yer alan habere göre gerçek ortaya çıktı.

Kartın sebebi küfürlü diyalogmuş.

Kartın sebebi küfürlü diyalogmuş.

Milliyet'in haberine göre; sarı kırmızılı takım kaleci Günay Güvenç'in maçın hakemi Yasin Kol'a 'Kul hakkı yiyorsun. Sıkıyorsa gir içeri' dedi.

Bu olayın ardından Alanyaspor Sportif Direktörü Mevlüt Çavuşoğlu olay yerine gelerek tepki gösterdi ve Günay'la aralarında küfürlü bir tartışma yaşandı. Yasin Kol'un da bu nedenle hem Günay'ı hem de Çavuşoğlu'nu ihraç ettiği ifade edildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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