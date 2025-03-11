Galatasaray'da Günay Güvenç'in Kart Görmesinin Sebebi Küfürlü Diyalogmuş

Devre arasında takımlar soyunma odasına girerken Günay Güvenç'in gördüğü kart ise gündem olmuştu. Günay maçın ardından Beyaz TV'ye bağlanarak 'Hakemlik bir şey yoktu. Ben hakeme küfür etmedim. Öyle bir şey olsa dik durur söylerim. Yapıp kaçacak biri değilim. Hakemin raporunda da küfür olamaz' demişti. Ancak Milliyet gazetesinde yer alan habere göre gerçek ortaya çıktı.