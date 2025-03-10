Fatih Tekke Geliyor: Trabzonspor'dan Teknik Direktör Açıklaması
Fatih Tekke Geliyor: Trabzonspor'dan Teknik Direktör Açıklaması
Trabzonspor, teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Bordo-mavili ekip, 47 yaşındaki çalıştırıcının 11 Mart Salı günü sabah saatlerinde Trabzon'da olacağını paylaştı.
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Trabzonspor'dan yapılan açıklama 👇
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Tekke, son olarak Alanyaspor'da görev almıştı.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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