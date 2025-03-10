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Fatih Tekke Geliyor: Trabzonspor'dan Teknik Direktör Açıklaması

Fatih Tekke Geliyor: Trabzonspor'dan Teknik Direktör Açıklaması

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
10.03.2025 - 23:36

Trabzonspor, teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Bordo-mavili ekip, 47 yaşındaki çalıştırıcının 11 Mart Salı günü sabah saatlerinde Trabzon'da olacağını paylaştı.

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Trabzonspor'dan yapılan açıklama 👇

Trabzonspor'dan yapılan açıklama 👇

'Teknik Direktörlük görevi için görüşmelere başladığımız Fatih Tekke; Başkan Yardımcımız Serkan Kılıç ile birlikte yarın (11 Mart Salı) sabah saatlerinde Trabzon’da olacaktır.

Sürece ilişkin gelişmeler, kulübümüz tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.'

Tekke, son olarak Alanyaspor'da görev almıştı.

Tekke, son olarak Alanyaspor'da görev almıştı.

2012 yılında futbolculuk kariyerini noktalayan Trabzonspor'un efsane ismi, teknik direktörlük serüvenine 2015'te Kayseri Erciyesspor'un başına geçerek başladı. Kısa süren bu deneyimin ardından sırasıyla Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, İstanbulspor ve Bursaspor'u çalıştırdı.

Kasım 2021'de yeniden Denizlispor'un başına geçen Tekke, Ekim 2022'de Süper Lig ekibi İstanbulspor’un teknik direktörlüğünü üstlendi. Kasım 2023’te ise bir başka Süper Lig takımı Alanyaspor’un başına geçti. Ancak Kasım 2024’te bu görevinden ayrıldı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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