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Fatih Tekke Kimdir, Nereli? Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke Hakkında Detaylar

Fatih Tekke Kimdir, Nereli? Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke Hakkında Detaylar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
10.03.2025 - 23:58

Trabzonspor Kulübü, teknik direktör değişikliğine gitmeye karar verdi. Bordo mavili takım Şenol Güneş ile yolllarını ayırdığını açıkladı. Trabzonspor'un teknik direktörlük görevine Fatih Tekke getirildi. Fatih Tekke, futbol hayatına Trabzonspor'da başlamış, 2015 yılında ise teknik direktör olarak çalışmaya başlamıştı.

Peki Fatih Tekke kimdir, hangi takımlarda oynadı?

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Fatih Tekke Kimdir?

Fatih Tekke Kimdir?

Fatih Tekke, Trabzonspor'un yeni teknik direktörü oldu. Şenol Güneş ile yollarını ayırdığını açıklayan bordo-mavili takım, Tekke ile anlaşmaya vardı. Fatih Tekke, bugüne kadar birçok başarılı takımın teknik adamlığını üstlenmişti.

Fatih Tekke, 9 Eylül 1977 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Spor hayatına Trabzonspor altyapısında başladı. Tarihler 1994'ü gösterdiğinde, Trabzonspor ile resmi anlaşma imzaladı.

1994-97 yılları arasında Trabzonspor bünyesinde forma giyen Tekke, 45 maçta 6 kez rakip ağları havalandırdı.

Fatih Tekke Kariyeri

Fatih Tekke Kariyeri

Trabzonspor'da kariyerine başlayan Tekke, 1997 senesinde Altay'a kiralandı. Altay'da bir sezon kiralık oynayan isim, 24 maçta forma giydi. 1998 senesinde ise yeniden Trabzonspor'a döndü. 

1998 senesinde aynı zamanda Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda forma giydi. Trabzonspor'da başarılı bir oyun sergiledi. 

2000 senesinde Gaziantep'e transfer olan Fatih Tekke, kariyerinin en parlak dönemlerini burada geçirdi. Daha sonra yeniden Trabzonspor'a dönen Tekke, takım için bir efsane haline geldi. 

Fatih Tekke kariyeri boyunca birçok başarıya imza attı. 2004-05 sezonunda attığı 32 golle Süper Lig'in gol kralı olan Tekke, aynı sezon UEFA Gümüş Ayakkabı Ödülü'nün sahibi oldu. Bu sezonda dünya genelinde en çok gol atan ikinci futbolcu olma ünvanını da elde etti.

2012 yılında futbol hayatını sonlandıran başarılı isim teknik alana yöneldi.

Fatih Tekke Kimin Teknik Direktörüydü?

Fatih Tekke Kimin Teknik Direktörüydü?

  • 2015: Kayseri Erciyesspor

  • 2016: Boluspor

  • 2017-2018: Manisaspor

  • 2018: Denizlispor

  • 2018-2019: İstanbulspor

  • 2020-2021: İstanbulspor

  • 2021: Bursaspor

  • 2021-2022: Denizlispor

  • 2022-2023: İstanbulspor

  • 2023-2025: Alanyaspor

  • 2025: Trabzonspor

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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