Fatih Tekke Kimdir, Nereli? Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke Hakkında Detaylar
Fatih Tekke Kimdir, Nereli? Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke Hakkında Detaylar
Trabzonspor Kulübü, teknik direktör değişikliğine gitmeye karar verdi. Bordo mavili takım Şenol Güneş ile yolllarını ayırdığını açıkladı. Trabzonspor'un teknik direktörlük görevine Fatih Tekke getirildi. Fatih Tekke, futbol hayatına Trabzonspor'da başlamış, 2015 yılında ise teknik direktör olarak çalışmaya başlamıştı.
Peki Fatih Tekke kimdir, hangi takımlarda oynadı?
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Fatih Tekke Kimdir?
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Fatih Tekke Kariyeri
Fatih Tekke Kimin Teknik Direktörüydü?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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