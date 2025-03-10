Fatih Tekke Kimdir, Nereli? Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke Hakkında Detaylar

Trabzonspor'da kariyerine başlayan Tekke, 1997 senesinde Altay'a kiralandı. Altay'da bir sezon kiralık oynayan isim, 24 maçta forma giydi. 1998 senesinde ise yeniden Trabzonspor'a döndü.

1998 senesinde aynı zamanda Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda forma giydi. Trabzonspor'da başarılı bir oyun sergiledi.

2000 senesinde Gaziantep'e transfer olan Fatih Tekke, kariyerinin en parlak dönemlerini burada geçirdi. Daha sonra yeniden Trabzonspor'a dönen Tekke, takım için bir efsane haline geldi.

Fatih Tekke kariyeri boyunca birçok başarıya imza attı. 2004-05 sezonunda attığı 32 golle Süper Lig'in gol kralı olan Tekke, aynı sezon UEFA Gümüş Ayakkabı Ödülü'nün sahibi oldu. Bu sezonda dünya genelinde en çok gol atan ikinci futbolcu olma ünvanını da elde etti.

2012 yılında futbol hayatını sonlandıran başarılı isim teknik alana yöneldi.