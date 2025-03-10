onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Beşiktaş
Evinde Gaziantep FK'ya Kaybeden Beşiktaş'a Taraftarından Tepkiler

Evinde Gaziantep FK'ya Kaybeden Beşiktaş'a Taraftarından Tepkiler

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
10.03.2025 - 23:27

Beşiktaş taraftarı, Gaziantep FK mağlubiyetinin ardından sosyal medyada başta hakem Zorbay Küçük olmak üzere futbolcularını eleştirdi. Siyah-beyazlılar, maçın son bölümünü bir kişi eksik tamamlayan rakibe üstünlük sağlanamamasını 'kabul edilemez' olarak öne çıkardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Beşiktaş, Solskjaer yönetiminde ligdeki ilk yenilgisini Gaziantep FK'ya karşı aldı.

Beşiktaş, Solskjaer yönetiminde ligdeki ilk yenilgisini Gaziantep FK'ya karşı aldı.

Ligdeki son deplasman galibiyetini 1. haftada alan Gaziantep ekibi, 6 ay aradan sonra deplasmanda ilk kez kazandı.

Maçın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz 👇

Zorbay Küçük'ün kararları tartışma konusu oldu.

Zorbay Küçük'ün kararları tartışma konusu oldu.

Mücadele düdük çalan orta hakemin kritik pozisyonlarda verdiği-vermediği fauller, genel anlamda yönetimi taraftarlar arasında tepkilere yol açtı.

Beşiktaş taraftarının maça dair sosyal medya paylaşımları 👇

Beşiktaş taraftarının maça dair sosyal medya paylaşımları 👇
twitter.com

1.

1.
twitter.com

2.

2.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

3.

3.
twitter.com

4.

4.
twitter.com

5.

5.
twitter.com

6.

6.
twitter.com

7.

7.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

8.

8.
twitter.com

9.

9.
twitter.com

10.

10.
twitter.com

11.

11.
twitter.com

12.

12.
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir 👀

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın