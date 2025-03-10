Evinde Gaziantep FK'ya Kaybeden Beşiktaş'a Taraftarından Tepkiler
Evinde Gaziantep FK'ya Kaybeden Beşiktaş'a Taraftarından Tepkiler
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Beşiktaş, Solskjaer yönetiminde ligdeki ilk yenilgisini Gaziantep FK'ya karşı aldı.
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Zorbay Küçük'ün kararları tartışma konusu oldu.
Beşiktaş taraftarının maça dair sosyal medya paylaşımları 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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