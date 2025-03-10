Galatasaray'ın Eski Futbolcusu Emre Çolak İspanya'da İkinci Restoranını Açtı
Galatasaray'ın Eski Futbolcusu Emre Çolak İspanya'da İkinci Restoranını Açtı
Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra İspanya'ya yerleşen Emre Çolak, burada açtığı İtalyan restoranının ardından yeni bir adım atarak Valencia'da Türk mutfağını tanıtan bir restoran açtı.
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2016 yazına kadar Galatasaray'da forma giymişti.
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2023'te yeşil sahalara veda etti.
İş dünyasına giriş yaptı.
İkinci restoranını açtı.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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