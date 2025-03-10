Galatasaray'ın Eski Futbolcusu Emre Çolak İspanya'da İkinci Restoranını Açtı

İspanya günlerinin ardından yeniden Süper Lig’e dönen Emre Çolak, Karagümrük, Hatayspor, Başakşehir ve Göztepe formalarıyla Türkiye’de mücadele etmişti. Ancak 2022 yılında kulüpsüz kalmıştı. Kış transfer döneminde İspanya 2. Lig ekiplerinden CF Intercity'ye imza atan deneyimli orta saha, Mayıs 2023’te ise kariyerini bitirme kararı almıştı:

'Futbolu bıraktım. Üzerimde emeği olan herkesin ellerinden öperim. Allah sizden razı olsun. Bugünden sonra ailemin mutluluğu için yaşayacağım. Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin.'