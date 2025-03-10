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Galatasaray'ın Eski Futbolcusu Emre Çolak İspanya'da İkinci Restoranını Açtı

Galatasaray'ın Eski Futbolcusu Emre Çolak İspanya'da İkinci Restoranını Açtı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
10.03.2025 - 19:40

Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra İspanya'ya yerleşen Emre Çolak, burada açtığı İtalyan restoranının ardından yeni bir adım atarak Valencia'da Türk mutfağını tanıtan bir restoran açtı.

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2016 yazına kadar Galatasaray'da forma giymişti.

2016 yazına kadar Galatasaray'da forma giymişti.

Altyapısından yetiştiği Galatasaray’da 2009 yılında A Takım’a yükselen Emre Çolak, 2015-2016 sezonunun sonunda sarı-kırmızılı formaya veda etmiş, kariyerine Avrupa’da devam etme kararı almıştı. Yeni rotası, İspanya La Liga ekiplerinden Deportivo olmuştu. Burada geçirdiği dönemin ardından kısa süreliğine Suudi Arabistan temsilcisi Al Wehda’nın yolunu tutmuş, ancak eski takımına duyduğu bağlılık onu yeniden Deportivo’ya götürmüştü. 2020 yazında ise İspanya macerasını noktalamıştı.

2023'te yeşil sahalara veda etti.

2023'te yeşil sahalara veda etti.

İspanya günlerinin ardından yeniden Süper Lig’e dönen Emre Çolak, Karagümrük, Hatayspor, Başakşehir ve Göztepe formalarıyla Türkiye’de mücadele etmişti. Ancak 2022 yılında kulüpsüz kalmıştı. Kış transfer döneminde İspanya 2. Lig ekiplerinden CF Intercity'ye imza atan deneyimli orta saha, Mayıs 2023’te ise kariyerini bitirme kararı almıştı:

'Futbolu bıraktım. Üzerimde emeği olan herkesin ellerinden öperim. Allah sizden razı olsun. Bugünden sonra ailemin mutluluğu için yaşayacağım. Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin.'

İş dünyasına giriş yaptı.

İş dünyasına giriş yaptı.

Ordulu futbolcu, emekliğinin ardından İspanya'da kalmayı tercih etmiş ve La Nonna 52 adını verdiği bir İtalyan restoranı açmıştı. Sosyal medya hesabından sık sık restoranına dair paylaşımlarda bulunan Çolak'ın işini, müşterilerin de işletmeyi çok sevdiği görülmüştü.

İkinci restoranını açtı.

İkinci restoranını açtı.

İtalyan mutfağının büyük ilgi görmesinin ardından Çolak'ın İspanya'da şubeleşmeyi hedeflediği bu doğrultuda da ikinci bir işletme açtığı öğrenildi. Valencia'da hizmete giren 'Mutfak' adlı restoranda döner, kebap gibi çeşitli Türk yemekleri satışa sunulacak.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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