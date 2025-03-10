Şenol Güneş Dönemi Bitti: Trabzonspor Teknik Direktör Değişikliğine Gidiyor

Bordo-mavili kulübün açıklamasında, sezon başında Şenol Güneş ile yalnızca teknik direktör olarak değil, aynı zamanda kendisinin tecrübelerinden istifade ederek geleceğin Trabzonspor'unu inşa etmek adına planlama yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

'Sezon başında Sayın Şenol Güneş ile yalnızca teknik direktörlük görevi için değil, aynı zamanda kendisinin bilgi ve birikiminden yararlanarak projeler üretmek, altyapı ve A Takım sürecini yönetmek, geleceğin Trabzonspor’unu inşa etmek ve tesisler ile yatırımlar gibi alanlarda sorumluluk üstlenmek üzere anlaşmaya varılmıştır. Bu doğrultuda, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmayı hedefleyen bir iş birliği planlanmıştır.

Ne var ki ligde arzu edilen sonuçların elde edilememesi, camiamızı derinden üzmüş ve teknik direktörlük makamında bir değişikliğe gitme gereğini doğurmuştur.

Yeni teknik direktörün belirlenmesine yönelik çalışmalar başlamış olup, süreç tamamlandığında kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Kamuoyuna ve büyük Trabzonspor taraftarına saygıyla duyurulur.'