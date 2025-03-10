Şenol Güneş Dönemi Bitti: Trabzonspor Teknik Direktör Değişikliğine Gidiyor
Şenol Güneş Dönemi Bitti: Trabzonspor Teknik Direktör Değişikliğine Gidiyor
Sezon başından bu yana istikrarlı bir performans ortaya koyamayan, üst üste kötü sonuçlar alan Trabzonspor'da beklenen oldu. Teknik Direktör Şenol Güneş, görevi bıraktı. Karadeniz ekibi, Süper Lig'in bitimine 11 hafta kala sadece 32 puan toplayabildi.
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Trabzonspor, yeni bir teknik direktör arayışına başlandığını, Şenol Güneş'in kulüpte kalacağını açıkladı 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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