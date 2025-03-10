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Şenol Güneş Dönemi Bitti: Trabzonspor Teknik Direktör Değişikliğine Gidiyor

Şenol Güneş Dönemi Bitti: Trabzonspor Teknik Direktör Değişikliğine Gidiyor

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
10.03.2025 - 18:12

Sezon başından bu yana istikrarlı bir performans ortaya koyamayan, üst üste kötü sonuçlar alan Trabzonspor'da beklenen oldu. Teknik Direktör Şenol Güneş, görevi bıraktı. Karadeniz ekibi, Süper Lig'in bitimine 11 hafta kala sadece 32 puan toplayabildi.

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Trabzonspor, yeni bir teknik direktör arayışına başlandığını, Şenol Güneş'in kulüpte kalacağını açıkladı 👇

Trabzonspor, yeni bir teknik direktör arayışına başlandığını, Şenol Güneş'in kulüpte kalacağını açıkladı 👇

Bordo-mavili kulübün açıklamasında, sezon başında Şenol Güneş ile yalnızca teknik direktör olarak değil, aynı zamanda kendisinin tecrübelerinden istifade ederek geleceğin Trabzonspor'unu inşa etmek adına planlama yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

'Sezon başında Sayın Şenol Güneş ile yalnızca teknik direktörlük görevi için değil, aynı zamanda kendisinin bilgi ve birikiminden yararlanarak projeler üretmek, altyapı ve A Takım sürecini yönetmek, geleceğin Trabzonspor’unu inşa etmek ve tesisler ile yatırımlar gibi alanlarda sorumluluk üstlenmek üzere anlaşmaya varılmıştır. Bu doğrultuda, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmayı hedefleyen bir iş birliği planlanmıştır.

Ne var ki ligde arzu edilen sonuçların elde edilememesi, camiamızı derinden üzmüş ve teknik direktörlük makamında bir değişikliğe gitme gereğini doğurmuştur.

Yeni teknik direktörün belirlenmesine yönelik çalışmalar başlamış olup, süreç tamamlandığında kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Kamuoyuna ve büyük Trabzonspor taraftarına saygıyla duyurulur.'

Güneş'in Trabzonspor'daki karnesi

Güneş'in Trabzonspor'daki karnesi

Eylül 2024'te Abdullah Avcı'dan görevi devralan Güneş, Karadeniz ekibiyle çıktığı 26 maçta, 10 galibiyet, 9 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, son olarak Süper Lig'de Hatayspor'a sahasında 2-1 yenildi.

Adaylar kimler?

Adaylar kimler?

Tecrübeli teknik adamın yerine Arda Turan, Fatih Tekke ve bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Igor Tudor'un düşünüldüğü öne sürüldü. Alınacak kararın kısa sürede açıklanması bekleniyor.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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