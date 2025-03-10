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Beşiktaş, Sahasında Gaziantep FK'ya 2-1 Yenildi

Beşiktaş, Sahasında Gaziantep FK'ya 2-1 Yenildi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
10.03.2025 - 22:32

Son altı resmi maçından galibiyetle ayrılmayı başaran Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'ya mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, en yakın rakibi Samsunspor'un kazandığı haftada üç puanı kaybederek üçüncülük yarışında yara aldı.

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Dolmabahçe'de kazanan Gaziantep FK.

Dolmabahçe'de kazanan Gaziantep FK.

Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında Gaziantep FK'yı konuk eden Beşiktaş, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, 31'de golcüsü Immobile'nin penaltıdan kaydettiği golle öne geçti. Skora denge getiren golü ise 61'de Arda Kızıldağ atarken üç puan 87'de Furkan Soyalp'ten geldi. Deplasman ekibi, 77'de Bruno'nun kırmızı kart görmesiyle karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Galibiyet serisi sona erdi.

Galibiyet serisi sona erdi.

Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde iyi bir çıkış yakalayan Beşiktaş, son altı resmi maçından galibiyetle ayrılmıştı. Kara Kartal, son olarak 4 Şubat'ta deplasmanda Twente'ye kaybetmişti.

Sıradaki rakip Konyaspor.

Sıradaki rakip Konyaspor.

44 puanda kalan Beşiktaş, 15 Mart Cumartesi günü Konyaspor'a konuk olacak. Maç 20.30'da başlayacak.

Süper Lig'de 27. hafta sonunda oluşan puan durumu 👇

Süper Lig'de 27. hafta sonunda oluşan puan durumu 👇

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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