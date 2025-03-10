Beşiktaş, Sahasında Gaziantep FK'ya 2-1 Yenildi
Beşiktaş, Sahasında Gaziantep FK'ya 2-1 Yenildi
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Dolmabahçe'de kazanan Gaziantep FK.
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Galibiyet serisi sona erdi.
Sıradaki rakip Konyaspor.
Süper Lig'de 27. hafta sonunda oluşan puan durumu 👇
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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