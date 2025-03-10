Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan Avrupa Şampiyonu!
Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan Avrupa Şampiyonu!
Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde altın madalya kazandı.
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Şampiyon oldular.
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Paris'te tarihe geçmişlerdi.
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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Zaten olimpiyatlarda küçük bir farkla kaybetmişlerdi. Ülkemiz için çok gurur verici. Sıralamaya bile giremediğimiz branşlarda artık yavaş yavaş madalya almay... Devamını Gör
Halter de ,güreş de ve boksta bir çok yarışmacımız dopingli çıktı.Önümüzde ki halter şampiyonasına Türkiye ceza nedeni ile alınmayabilir.Sen inanmaya devam et.
Ülkemizde hergün kötü ve olumsuz olaylar olurken bizlere böylesine güzel ve gurur verici olay yaşatan kişilere gönülden tebrikler... 🇹🇷🇹🇷🇹🇷👍👍👍👏👏👏🇹🇷🇹🇷🇹🇷 Devamını Gör
🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 As bayrakları as 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷