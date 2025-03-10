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Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan Avrupa Şampiyonu!

Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan Avrupa Şampiyonu!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
10.03.2025 - 21:02

Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde altın madalya kazandı.

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Şampiyon oldular.

Şampiyon oldular.

Hırvatistan'ın Osijek kentindeki organizasyonda Türkiye'yi temsil eden olimpiyat madalyalı milli sporcular Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, sıralama müsabakasında atmış oldukları 580 puanla altın madalya karşılaşmasına çıkmaya hak kazandı.

Finalde Çek Viktorie Sindlerova-Pavel Schejbal çiftini 16-14 yenen milli atıcılar, altın madalya aldı.

Paris'te tarihe geçmişlerdi.

Paris'te tarihe geçmişlerdi.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya alan Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, Türkiye'ye olimpiyat tarihinde atıcılıktaki ilk madalyasını kazandırmıştı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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Eminegül Akbulut

Zaten olimpiyatlarda küçük bir farkla kaybetmişlerdi. Ülkemiz için çok gurur verici. Sıralamaya bile giremediğimiz branşlarda artık yavaş yavaş madalya almay... Devamını Gör

Ahmet

Halter de ,güreş de ve boksta bir çok yarışmacımız dopingli çıktı.Önümüzde ki halter şampiyonasına Türkiye ceza nedeni ile alınmayabilir.Sen inanmaya devam et.

Halil Değerli

Ülkemizde hergün kötü ve olumsuz olaylar olurken bizlere böylesine güzel ve gurur verici olay yaşatan kişilere gönülden tebrikler... 🇹🇷🇹🇷🇹🇷👍👍👍👏👏👏🇹🇷🇹🇷🇹🇷 Devamını Gör

Jonathan

🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷 As bayrakları as 🇹🇷 🇹🇷 🇹🇷