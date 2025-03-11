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Fatih Terim Eski Öğrencileri Arasında Kendisini Geçebilecek İsmi Açıkladı

Fatih Terim Eski Öğrencileri Arasında Kendisini Geçebilecek İsmi Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.03.2025 - 11:23

Fatih Terim'in TRT Spor'a yaptığı açıklamalar konuşulmaya devam ediyor. Galatasaray'la ilgili de duygusal cevaplar verdiği gözlenen Terim, 'Şampiyonluk Galatasaray'ın hakkı' dedi. Terim'in hocalığı döneminde Galatasaray'da futbolcu olan birçok ismin teknik direktörlüğe başlaması hakkında da konuşan tecrübeli teknik direktör, kendisini geçebilecek ismi de açıkladı. Terim, 'bir iki isim değil çalıştığım herkes beni geçsin' diyerek eski öğrencileri hakkında olumlu yorumlar yaptı.

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Fatih Terim, TRT Spor'da Türkiye'deki futbola dair görüşlerini paylaştı.

Fatih Terim, TRT Spor'da Türkiye'deki futbola dair görüşlerini paylaştı.

Hakem konusuna değinen Terim, '

Yabancı hakemle namağlup şampiyon olmuş, kupayı kazanmış, grubunu namağlup bitirmiş ve Türk hakemleriyle tarihin en büyük cezalarını almış bir teknik adam olarak söylüyorum. Yabancı hakemi destekleyelim ama bunu yaparken kendi hakemlerimizi de bitirmeyelim. Hakemlerimiz, UEFA organizasyonlarında gayet iyi maç yönetiyor.' dedi.

"Galatasaray özlenmez mi?" diyen Fatih Terim, Galatasaray'da çalıştığı isimlerden kendisini geçebilecek ismi de açıkladı.

"Galatasaray özlenmez mi?" diyen Fatih Terim, Galatasaray'da çalıştığı isimlerden kendisini geçebilecek ismi de açıkladı.

Terim kendini geçebilecek isim olarak Arda Turan'ı ön plana çıkardı. Terim, 'Arda Turan'ı gördüğümde büyük bir mutluluk hissediyorum. Onun futbol serüvenine neredeyse en başından beri tanıklık ettim. Henüz çocuk yaşlardayken tanıdım ve kariyerinin her anına şahit oldum. Sevdiğim bir insan ve meslektaşım olarak onun başarısını görmek beni gururlandırıyor. Arda’nın iyi bir teknik direktör olacağına her zaman inandım. Ülke tarihinin en kariyerli futbolcularından biri olarak, büyük kulüplerde forma giydi ve önemli teknik adamlarla çalışma fırsatı buldu. Şu anda son derece motive, öğrenmeye açık ve futbol tutkusu tartışılmaz. Üstelik iletişim becerileri de oldukça güçlü. Ona bir gün ‘Sen beni geçebilirsin, buna yürekten inanıyorum’ demiştim. Sadece Arda değil, Selçuk da, Albert de, birlikte çalıştığım herkes beni geçsin isterim. Çünkü hepsinde bu potansiyel fazlasıyla var.' dedi.

Florya sorusu gelince duygusallaştığı görülen Terim, "Florya sadece bir tesis değil" dedi.

Florya sorusu gelince duygusallaştığı görülen Terim, "Florya sadece bir tesis değil" dedi.

Terim, 

'Florya ile ilgili konuşurken duygusallaşıyorum. Hayatımın en güzel günlerinin bir çoğu orada geçti. Orası bir spor tesisi değil sadece! Orası benim için ekip arkadaşlarımın, Galatasaray hayalini kuran çocuklar için, milyonlarca Galatasaraylı için Florya yıllarca çoğu kişinin evi oldu.' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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