Fatih Terim Eski Öğrencileri Arasında Kendisini Geçebilecek İsmi Açıkladı
Fatih Terim Eski Öğrencileri Arasında Kendisini Geçebilecek İsmi Açıkladı
Fatih Terim'in TRT Spor'a yaptığı açıklamalar konuşulmaya devam ediyor. Galatasaray'la ilgili de duygusal cevaplar verdiği gözlenen Terim, 'Şampiyonluk Galatasaray'ın hakkı' dedi. Terim'in hocalığı döneminde Galatasaray'da futbolcu olan birçok ismin teknik direktörlüğe başlaması hakkında da konuşan tecrübeli teknik direktör, kendisini geçebilecek ismi de açıkladı. Terim, 'bir iki isim değil çalıştığım herkes beni geçsin' diyerek eski öğrencileri hakkında olumlu yorumlar yaptı.
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Fatih Terim, TRT Spor'da Türkiye'deki futbola dair görüşlerini paylaştı.
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"Galatasaray özlenmez mi?" diyen Fatih Terim, Galatasaray'da çalıştığı isimlerden kendisini geçebilecek ismi de açıkladı.
Florya sorusu gelince duygusallaştığı görülen Terim, "Florya sadece bir tesis değil" dedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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