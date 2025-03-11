Fatih Terim Eski Öğrencileri Arasında Kendisini Geçebilecek İsmi Açıkladı

Terim kendini geçebilecek isim olarak Arda Turan'ı ön plana çıkardı. Terim, 'Arda Turan'ı gördüğümde büyük bir mutluluk hissediyorum. Onun futbol serüvenine neredeyse en başından beri tanıklık ettim. Henüz çocuk yaşlardayken tanıdım ve kariyerinin her anına şahit oldum. Sevdiğim bir insan ve meslektaşım olarak onun başarısını görmek beni gururlandırıyor. Arda’nın iyi bir teknik direktör olacağına her zaman inandım. Ülke tarihinin en kariyerli futbolcularından biri olarak, büyük kulüplerde forma giydi ve önemli teknik adamlarla çalışma fırsatı buldu. Şu anda son derece motive, öğrenmeye açık ve futbol tutkusu tartışılmaz. Üstelik iletişim becerileri de oldukça güçlü. Ona bir gün ‘Sen beni geçebilirsin, buna yürekten inanıyorum’ demiştim. Sadece Arda değil, Selçuk da, Albert de, birlikte çalıştığım herkes beni geçsin isterim. Çünkü hepsinde bu potansiyel fazlasıyla var.' dedi.