Ufuk Sarıca, Beyninde Pıhtı Atması Sebebiyle Hastaneye Kaldırıldı

Sarıca, Instagram'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

'Sayın Köyceğiz Devlet Hastanesi Acil Servisi, Muğla Üniversitesi Hastanesi Yönetimleri, Nöroloji Servisi Değerli Doktorları ve Sağlık Personeli;

Yakın geçmişte hayatımın belki de en stresli ve sıkıntılı günlerini geçirdim. Bu günlerin ardından; 08.03.2025 günü yaşadığım sağlık sorununun ciddiyeti beni ve ailemi derinden etkiledi.

Beyinden damara yerleşken pıhtının tedavi sürecinde ilk müdahaleyi gerçekleştiren Köyceğiz Devlet Hastanesi'nin kıymetli acil servis doktorlarına ve sağlık çalışanlarına hızlı ilk müdahaleleri, doğru ve özverili yaklaşımları için sonsuz teşekkür ederim.

Ardından sevk edildiğim Muğla Üniversitesi Hastanesi'nde, acil olarak yapılan tetkikler ve müdahaleler sayesinde şu anda sağlığıma kavuşmuş bulunmaktayım.

Hastanede bulunduğum süreçlerde tedavimi sürdüren tüm doktorlarımıza, hemşirelerimize ve sağlık çalışanlarımıza minnet ve şükranlarımı iletiyorum. İyi ki varsınız; emeğinize, yüreğinize sağlık.'