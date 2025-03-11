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Ufuk Sarıca, Beyninde Pıhtı Atması Sebebiyle Hastaneye Kaldırıldı

Ufuk Sarıca, Beyninde Pıhtı Atması Sebebiyle Hastaneye Kaldırıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.03.2025 - 13:44

Türk sporunun sevilen isimlerinden Ufuk Sarıca sevenlerini korkuttu. 8 Mart günü Muğla'dayken acil bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik olan Sarıca'nın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Sarıca, tedavisinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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Ufuk Sarıca, Muğla'da fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Ufuk Sarıca, Muğla'da fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

İzmir'de Son Dakika sosyal medya hesaplarında yer alan habere göre; Ufuk Sarıca, Muğla'da ciddi bir sağlık sorunu yaşadı. Hastaneye getirilen Sarıca'nın beyninde pıhtı attığı tespit edildi. Hayati tehlikesinin geçtiği öğrenilen duayen isimin tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Sosyal medya hesabından hastanedeki sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından hastanedeki sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Sarıca, Instagram'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: 

'Sayın Köyceğiz Devlet Hastanesi Acil Servisi, Muğla Üniversitesi Hastanesi Yönetimleri, Nöroloji Servisi Değerli Doktorları ve Sağlık Personeli;

Yakın geçmişte hayatımın belki de en stresli ve sıkıntılı günlerini geçirdim. Bu günlerin ardından; 08.03.2025 günü yaşadığım sağlık sorununun ciddiyeti beni ve ailemi derinden etkiledi.

Beyinden damara yerleşken pıhtının tedavi sürecinde ilk müdahaleyi gerçekleştiren Köyceğiz Devlet Hastanesi'nin kıymetli acil servis doktorlarına ve sağlık çalışanlarına hızlı ilk müdahaleleri, doğru ve özverili yaklaşımları için sonsuz teşekkür ederim.

Ardından sevk edildiğim Muğla Üniversitesi Hastanesi'nde, acil olarak yapılan tetkikler ve müdahaleler sayesinde şu anda sağlığıma kavuşmuş bulunmaktayım.

Hastanede bulunduğum süreçlerde tedavimi sürdüren tüm doktorlarımıza, hemşirelerimize ve sağlık çalışanlarımıza minnet ve şükranlarımı iletiyorum. İyi ki varsınız; emeğinize, yüreğinize sağlık.'

Karşıyaka ve Anadolu Efes de geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Karşıyaka ve Anadolu Efes de geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Karşıyaka tarafından yapılan açıklamada, 'Karşıyaka Basketbol Takımımızın eski Başantrenörü Ufuk Sarıca’nın, yaşadığı rahatsızlığın ardından büyük üzüntüyle hastaneye kaldırıldığı ögrendik.

Türk basketbolunun en önemli isimlerinden birisi olan Ufuk Sarıca’nın Muğla’da hayati bir rahatsızlık geçirdiği Beyninde pıhtı atan Sarıca’nın hastanede yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikeyi atlattığı ve tedavisinin devam ettiğini ögrendik.

Süreci takip ediyoruz ailesine ve sevenlerine. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.' denildi. 

Anadolu Efes ise 'Yaşadığı rahatsızlığın ardından hastaneye kaldırılan eski oyuncu ve antrenörümüz Ufuk Sarıca’nın durumunu üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Yapılan müdahalelerin ardından taburcu olan Sayın Sarıca'ya acil şifalar diliyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.' açıklaması yaptı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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