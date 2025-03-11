Ufuk Sarıca, Beyninde Pıhtı Atması Sebebiyle Hastaneye Kaldırıldı
Ufuk Sarıca, Beyninde Pıhtı Atması Sebebiyle Hastaneye Kaldırıldı
Türk sporunun sevilen isimlerinden Ufuk Sarıca sevenlerini korkuttu. 8 Mart günü Muğla'dayken acil bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik olan Sarıca'nın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Sarıca, tedavisinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
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Ufuk Sarıca, Muğla'da fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
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Sosyal medya hesabından hastanedeki sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Karşıyaka ve Anadolu Efes de geçmiş olsun mesajı paylaştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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