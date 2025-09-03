onedio
EuroBasket, İzlemeye Doyamayanlar İçin Alperen Şengün-Nikola Jokic Eşleşmesinin Tüm Anlarını Yayınladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.09.2025 - 00:49

Türkiye-Sırbistan maçı sadece bir liderlik maçı değil aynı zamanda basketbol severler için Alperen Şengün ve Nikola Jokic eşleşmesi anlamına geliyordu. 

İkilinin karşı karşıya geldiği her an tüm spor severler için unutulmaz anlara sahne oldu. Bu düellodan galip çıkanın Alperen olması ise hepimizi ayrı olarak mutlu etti. 

EuroBasket ise bu rekabete sessiz kalmadı. İki yıldızın karşı karşıya geldiği tüm anları özel bir video haline getirdi.

Türkiye-Sırbistan karşılaşması sadece A Grubu’nda liderlik mücadelesi değildi; aynı zamanda basketbolseverler için NBA’in iki yıldızı Alperen Şengün ve Nikola Jokic’in düellosuna sahne oldu. Maç boyunca ikilinin her karşılaşması tribünleri ve ekran başındakileri adeta büyüledi. Her ribaund mücadelesi, her pota altı hareketi ve özellikle Alperen’in zekice yaptığı asistler, oyunun temposunu daha da yükseltti.

Final düdüğü çaldığında skor tabelasında 95-90’lık üstünlük vardı ve kazanan Türkiye oldu. Bu tarihi zaferde Alperen Şengün 28 sayı ile başroldeydi. Ayrıca 13 ribaund ve 8 asistle de takımını adeta sırtladı. Jokic’e karşı sergilediği bu performans, sadece Türkiye’de değil Avrupa basketbol çevrelerinde de büyük yankı uyandırdı.

EuroBasket organizasyonu da bu unutulmaz düelloya kayıtsız kalmadı. İki yıldızın maç boyunca karşı karşıya geldiği anlar özel bir video ile ölümsüzleştirildi. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler, binlerce basketbolsever tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte o tarihi düellonun özel anları bu videoda:

