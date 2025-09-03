EuroBasket, İzlemeye Doyamayanlar İçin Alperen Şengün-Nikola Jokic Eşleşmesinin Tüm Anlarını Yayınladı
Türkiye-Sırbistan maçı sadece bir liderlik maçı değil aynı zamanda basketbol severler için Alperen Şengün ve Nikola Jokic eşleşmesi anlamına geliyordu.
İkilinin karşı karşıya geldiği her an tüm spor severler için unutulmaz anlara sahne oldu. Bu düellodan galip çıkanın Alperen olması ise hepimizi ayrı olarak mutlu etti.
EuroBasket ise bu rekabete sessiz kalmadı. İki yıldızın karşı karşıya geldiği tüm anları özel bir video haline getirdi.
İşte o tarihi düellonun özel anları bu videoda:
