EuroBasket, İzlemeye Doyamayanlar İçin Alperen Şengün-Nikola Jokic Eşleşmesinin Tüm Anlarını Yayınladı

Türkiye-Sırbistan karşılaşması sadece A Grubu’nda liderlik mücadelesi değildi; aynı zamanda basketbolseverler için NBA’in iki yıldızı Alperen Şengün ve Nikola Jokic’in düellosuna sahne oldu. Maç boyunca ikilinin her karşılaşması tribünleri ve ekran başındakileri adeta büyüledi. Her ribaund mücadelesi, her pota altı hareketi ve özellikle Alperen’in zekice yaptığı asistler, oyunun temposunu daha da yükseltti.

Final düdüğü çaldığında skor tabelasında 95-90’lık üstünlük vardı ve kazanan Türkiye oldu. Bu tarihi zaferde Alperen Şengün 28 sayı ile başroldeydi. Ayrıca 13 ribaund ve 8 asistle de takımını adeta sırtladı. Jokic’e karşı sergilediği bu performans, sadece Türkiye’de değil Avrupa basketbol çevrelerinde de büyük yankı uyandırdı.

EuroBasket organizasyonu da bu unutulmaz düelloya kayıtsız kalmadı. İki yıldızın maç boyunca karşı karşıya geldiği anlar özel bir video ile ölümsüzleştirildi. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler, binlerce basketbolsever tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.