Türkiye - Sırbistan Maçında Alperen Şengün'ün Asisti Salonu Ayağa Kaldırdı
Grubun iki namağlup takımı dörtte dört yaparak son maça kadar geldi. Türkiye ve Sırbistan grubun final maçında karşı karşıya gelirken Nikola Jokic ve Alperen Şengün düellosu da merakla bekleniyordu.
İlk yarısı kafa kafaya geçen maçta Alperen yine damga vurmayı başardı.
İlk devre itibariyle Alperen'in 12 sayı 8 ribaund ve 7 asisti vardı. Jokic ise 8 sayı 6 ribaund ve 2 asistte kalmıştı.
Alperen'in yaptığı asistlerden biri ise salonu ayağa kaldırdı.
Alperen Şengün ilk dört maçtaki şovuna Sırbistan karşısında da devam etti.
