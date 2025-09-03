onedio
Türkiye - Sırbistan Maçında Alperen Şengün'ün Asisti Salonu Ayağa Kaldırdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.09.2025 - 22:06

Grubun iki namağlup takımı dörtte dört yaparak son maça kadar geldi. Türkiye ve Sırbistan grubun final maçında karşı karşıya gelirken Nikola Jokic ve Alperen Şengün düellosu da merakla bekleniyordu. 

İlk yarısı kafa kafaya geçen maçta Alperen yine damga vurmayı başardı. 

İlk devre itibariyle Alperen'in 12 sayı 8 ribaund ve 7 asisti vardı. Jokic ise 8 sayı 6 ribaund ve 2 asistte kalmıştı. 

Alperen'in yaptığı asistlerden biri ise salonu ayağa kaldırdı.

Alperen Şengün ilk dört maçtaki şovuna Sırbistan karşısında da devam etti.

İki çeyreklik performansı Alperen'in 12 sayı 8 ribaund 7 asist olurken, takımımızı oyunun içinde tutan önemli etkenlerden oldu. 

Alperen'in Jokic ile her karşılaşması tribünleri hareketlendirirken ikilinin bireysel performansı tribünleri de coşturuyor. 

Alperen'in Cedi'ye yaptığı asist ise salonu ayağa kaldıran anlardan biri olmayı başardı.

