Galatasaray'da Hamza Akman ve Efe Akman'ın Ardından Ayhan Akman'la da Yollar Ayrılıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.09.2025 - 20:57

Galatasaray'da gelecek vaat ettiği söylenen Ayhan Akman'ın oğulları Efe Akman ve Hamza Akman, kulüpten bonservisleriyle ayrıldılar. 

Hamza, Danimarka'da şansını denedikten sonra Eyüpspor'la sözleşme imzaladı. Efe ise geçtiğimiz günlerde İspanya 2.Lig ekiplerinden Andorra'ya imza attı. 

Sözcü'de yer alan habere göre Galatasaray'da Ayhan Akman'la da yollar ayrılıyor. 

Galatasaray'da Akman'lar dönemi sona eriyor.

Galatasaray'da Futbol Direktörü olarak görev yapan Ayhan Akman'ın iki oğlu Galatasaray altyapısından A takıma yükselmişti. 

Ancak iki genç oyuncu da bekleneni veremedi ve Efe, geçtiğimiz günlerde Andorra'ya transfer oldu. Hamza ise Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'a transfer oldu. 

Sözcü'de yer alan habere göre Galatasaray'da Ayhan Akman'la da yollar ayrılacak.

Ayrılık iddialarının altında Efe'nin Andorra'ya gidiş şekli olduğu söyleniyor.

İddiaya göre Efe Akman’ın kontratında, 7 maçta forma giymezse 500 bin Euro karşılığında serbest kalabileceğine dair özel bir madde bulunuyordu. Genç futbolcunun Andorra’ya transferi de bu madde üzerinden gerçekleşti.

Henüz 19 yaşındaki Efe Akman’ın bu şartla takımdan ayrılması, sarı-kırmızılı yönetimde büyük rahatsızlık yarattı. Krizin ardından kulüp, futbol direktörü görevini yürüten Ayhan Akman ile yollarını ayırma kararı aldı. Yönetim, yüksek beklentiler bağlanan genç oyuncunun sözleşmesindeki çıkış maddesinin kullanılmasını büyük bir kayıp olarak değerlendirdi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
