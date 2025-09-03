Galatasaray'da Hamza Akman ve Efe Akman'ın Ardından Ayhan Akman'la da Yollar Ayrılıyor
Galatasaray'da gelecek vaat ettiği söylenen Ayhan Akman'ın oğulları Efe Akman ve Hamza Akman, kulüpten bonservisleriyle ayrıldılar.
Hamza, Danimarka'da şansını denedikten sonra Eyüpspor'la sözleşme imzaladı. Efe ise geçtiğimiz günlerde İspanya 2.Lig ekiplerinden Andorra'ya imza attı.
Sözcü'de yer alan habere göre Galatasaray'da Ayhan Akman'la da yollar ayrılıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray'da Akman'lar dönemi sona eriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ayrılık iddialarının altında Efe'nin Andorra'ya gidiş şekli olduğu söyleniyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın