Galatasaray'da Hamza Akman ve Efe Akman'ın Ardından Ayhan Akman'la da Yollar Ayrılıyor

Galatasaray'da Futbol Direktörü olarak görev yapan Ayhan Akman'ın iki oğlu Galatasaray altyapısından A takıma yükselmişti.

Ancak iki genç oyuncu da bekleneni veremedi ve Efe, geçtiğimiz günlerde Andorra'ya transfer oldu. Hamza ise Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'a transfer oldu.

Sözcü'de yer alan habere göre Galatasaray'da Ayhan Akman'la da yollar ayrılacak.