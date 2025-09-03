Antrenmanda Airball Atan Kenan Sipahi'ye Alperen Şengün'den Tatlı Uyarı Geldi

EuroBasket 2025'te bu gece kritik bir maça çıkıyoruz. A Grubu'nda dörtte dört yapan iki takım olarak Türkiye-Sırbistan maçı sadece bizim değil kıtadaki basketbol severlerin de yakından takip edeceği bir maç olacak.

Milli takımımızda morallerin yerinde olduğu görülürken Alperen Şengün ve Kenan Sipahi arasında antrenmanda geçen esprili diyalog kameralara yansıdı.