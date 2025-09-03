onedio
Antrenmanda Airball Atan Kenan Sipahi'ye Alperen Şengün'den Tatlı Uyarı Geldi

Hakan Karakoca
03.09.2025 - 18:04

EuroBasket 2025'te bu gece kritik bir maça çıkıyoruz. A Grubu'nda dörtte dört yapan iki takım olarak Türkiye-Sırbistan maçı sadece bizim değil kıtadaki basketbol severlerin de yakından takip edeceği bir maç olacak. 

Milli takımımızda morallerin yerinde olduğu görülürken Alperen Şengün ve Kenan Sipahi arasında antrenmanda geçen esprili diyalog kameralara yansıdı.

Milli takımın dörtte dört performansında en önemli performanslar Alperen'den geldi.

Milli takımımız Letonya, Çekya, Portekiz ve Estonya'yı yenerek son maçı Sırbistan'la liderlik maçına çevirdi. Sırbistan'da Nikola Jokic ile eşleşmesi merakla beklenen Alperen'in performansı maç içindeki skor gücümüzünü de belirleyicisi olacak. Skor yükünü üstlenen isimlerden biri de Kenan Sipahi oldu. 

Antrenman öncesi Kenan ve Alperen'in eğlenceli diyaloğu ise kameralara yansıdı. 

Antrenmanda airball atarak potaya isabet ettiremeyen Kenan'a Alperen'in uyarısı herkesi güldürdü. Alperen, 'Sen pas ver abi' diyerek Kenan'a takıldı. 

Kenan bunu daha önce kullandığı antrenmandan sonra maçın yıldızı Kenan olmuştu.

İşte kameralara yansıyan o eğlenceli anlar:

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
