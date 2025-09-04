onedio
Neymar Sevgisinde Son Nokta: Neymar'a Hiç Tanımadığı Birinden 1 Milyar Dolar Miras Kaldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.09.2025 - 08:41

Futbol çılgınlığının boyutlarının bir sınırı bulunmuyor. Kimi sevdiği futbolcuya benzemek ister, kimi sevdiği takım için ülkeler aşar, kimi cebindeki son kuruşla takımının biletini alır. Ama bu çılgınlığın boyutunu algılayabilmek hayli zor. 

Brezilya'da bir iş adam hiç bir bağı olmayan Neymar'a servetini miras bıraktı. 

Kariyeri dev kontratlarla dolu Neymar'a bir sürpriz daha...

Santos forması giydikten sonra Barcelona'ya gelen buradan o dönem sadece ekonomik gücüyle futbol piyasasında varlık edinmeye çalışan PSG'ye geçen Neymar'ı son olarak Körfez ülkelerinde ve ülkesi Brezilya'da gördük. 

Kariyeri hatrı sayılır kontratlarla geçen Neymar'a yine talih kuşu kondu.

Hiç tanımadığı bir adamdan servet kalıyor.

Porto Alegre’den 31 yaşındaki bir iş insanı, servetinin tek varisi olarak Neymar’ı seçerek Brezilya’da büyük şaşkınlık yarattı. Yaklaşık 6,1 milyar rand (yaklaşık 1 milyar ABD doları) değerindeki miras, Brezilya medyası GZHMore’un aktardığına göre 12 Haziran 2025’te resmî olarak kayıtlara geçti. İş insanının ne ailesi ne de profesyonel bir bağı futbol yıldızıyla bulunuyor.

İsmini açıklamayan iş insanı, bu kararının hayranlık ve duygusal bir bağdan kaynaklandığını belirtti. “Neymar’ı seviyorum, kendimi onunla çok özdeşleştiriyorum” diyen iş insanı, oyuncuda nadir bulunan değerler gördüğünü ve özellikle Neymar’ın babasıyla olan yakın ilişkisinden etkilendiğini ifade etti.

Öte yandan, Neymar’ın temsilcileri mirasla ilgili herhangi bir resmî bildirim almadıklarını açıkladı.

