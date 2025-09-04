12 Dev Adam'da Alperen Şengün Yeni Hedefi Açıkladı: "Eve Dönmek İstemiyoruz"
EuroBasket 2025'te Sırbistan'ı 95-90 yenerek grubu lider tamamlayan millilerimiz gözünü madalyaya dikti. Dün gece oynanan maçta büyük bir mücadele ve özveri sergileyen milli takımda şüphesiz en büyük katkı Alperen'den gelmişti.
Alperen Şengün'ün Nikola Jokic'e karşı performansı dün gece Avrupa'nın da gündemindeydi. Amiyane tabirle Alperen 'Baby Jokic' unvanından 'Daddy Şengün' unvanına yükseldi.
Alperen maç sonunda da iddialıydı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ergin Ataman yönetimindeki milliler grubunu namağlup lider bitirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Milli takımda hedef artık madalya...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın