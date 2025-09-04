onedio
12 Dev Adam'da Alperen Şengün Yeni Hedefi Açıkladı: "Eve Dönmek İstemiyoruz"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.09.2025 - 08:19

EuroBasket 2025'te Sırbistan'ı 95-90 yenerek grubu lider tamamlayan millilerimiz gözünü madalyaya dikti. Dün gece oynanan maçta büyük bir mücadele ve özveri sergileyen milli takımda şüphesiz en büyük katkı Alperen'den gelmişti.

Alperen Şengün'ün Nikola Jokic'e karşı performansı dün gece Avrupa'nın da gündemindeydi. Amiyane tabirle Alperen 'Baby Jokic' unvanından 'Daddy Şengün' unvanına yükseldi. 

Alperen maç sonunda da iddialıydı.

Ergin Ataman yönetimindeki milliler grubunu namağlup lider bitirdi.

A Grubunda Letonya, Çekya, Estonya ve Portekiz'in ardından Sırbistan'ı da yenen milliler beşte beş yaptı ve turnuvada grubunu lider tamamladı. 

Alperen Şengün ise 28 sayılık performansıyla Sırbistan galibiyetinin mimarlarından oldu. Jokic ile kıyaslanan Alperen'in bu performansı Avrupa'da da gündem oldu.

Milli takımda hedef artık madalya...

Alperen Şengün maçtan sonra MVP tezahüratlarıyla röportaj alanına geldi. Milli yıldız 'sonuna kadar gitmek istiyoruz' diyerek taraftarı bir kez daha heyecanlandırdı. Alperen 'Bizim için büyük bir galibiyet. Ama bundan sonra her oynayacağımız maç zor. Kaybedersek eve gidiyoruz ama biz eve gitmek istemiyoruz. Sonuna kadar gitmek istiyoruz.' dedi.

Hakan Karakoca
