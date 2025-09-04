12 Dev Adam'da Alperen Şengün Yeni Hedefi Açıkladı: "Eve Dönmek İstemiyoruz"

Alperen Şengün maçtan sonra MVP tezahüratlarıyla röportaj alanına geldi. Milli yıldız 'sonuna kadar gitmek istiyoruz' diyerek taraftarı bir kez daha heyecanlandırdı. Alperen 'Bizim için büyük bir galibiyet. Ama bundan sonra her oynayacağımız maç zor. Kaybedersek eve gidiyoruz ama biz eve gitmek istemiyoruz. Sonuna kadar gitmek istiyoruz.' dedi.