Voleybol Dünya Şampiyonası'dan Ferhat Akbaş, Japonya ile Yarı Finale Çıktı
Eczacıbaşı Dynavit’in başantrenörü Ferhat Akbaş, Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı ile tarihi bir anlaşmaya imzayı atmıştı. 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları sonuna kadar geçerli sözleşmeyle göreve başlamıştı. Böylece Japonya Kadın Milli Takımı’nı çalıştıran ilk yabancı antrenör olarak tarihe geçmişti. Türk voleybolunun genç ve başarılı isimlerinden olan Akbaş’ın bu adımı, uluslararası camiada da büyük ses getirmişti.
Ferhat Akbaş tarihi bir adıma daha imza attı.
Ferhat Akbaş, Japonya'ya gittiği andan itibaren fark yaratıyor.
Şimdi de yarı final heyecanı yaşattı.
Türkiye ile rakip olabilir.
