Voleybol Dünya Şampiyonası'dan Ferhat Akbaş, Japonya ile Yarı Finale Çıktı

Ferhat Akbaş, Japonya ile çıktığı ikinci büyük sınavda Dünya Şampiyonası’nda mücadele etmeyi sürdürüyor. 1960 yılından bu yana kesintisiz şekilde 18. kez turnuvada boy gösteren Japonya, tarih boyunca 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Son olarak 2010’da ev sahibi olduğu organizasyonda yarı final oynamış ve bronz madalyayla kürsüye çıkmıştı.

Son üç Dünya Şampiyonası’nda sırasıyla 7., 6. ve 5. olan Japonya, bu kez 15 yıl aradan sonra yeniden ilk dört takım arasına girerek önemli bir başarıya imza attı.