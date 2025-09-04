onedio
Voleybol Dünya Şampiyonası'dan Ferhat Akbaş, Japonya ile Yarı Finale Çıktı

Voleybol Dünya Şampiyonası'dan Ferhat Akbaş, Japonya ile Yarı Finale Çıktı

04.09.2025 - 09:36

Eczacıbaşı Dynavit’in başantrenörü Ferhat Akbaş, Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı ile tarihi bir anlaşmaya imzayı atmıştı. 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları sonuna kadar geçerli sözleşmeyle göreve başlamıştı. Böylece Japonya Kadın Milli Takımı’nı çalıştıran ilk yabancı antrenör olarak tarihe geçmişti. Türk voleybolunun genç ve başarılı isimlerinden olan Akbaş’ın bu adımı, uluslararası camiada da büyük ses getirmişti.

Ferhat Akbaş tarihi bir adıma daha imza attı.

Ferhat Akbaş, Japonya'ya gittiği andan itibaren fark yaratıyor.

Ferhat Akbaş, Japonya'ya gittiği andan itibaren fark yaratıyor.

Ferhat Akbaş, Japonya Kadın Milli Takımı’nın başında ilk kez 2025 FIVB Milletler Ligi’nde sahaya çıkmıştı. VNL’in 1. Etap karşılaşmalarında 1. Grup’ta yer alan Japonya, maçlarını Kanada’nın Ottowa kentinde oynamıştı. Akbaş yönetiminde sahaya çıkan Japonya, ilk sınavında Hollanda’yı 3-0 mağlup etmişti. Ardından Sırbistan ve Giovanni Guidetti’nin çalıştırdığı ev sahibi Kanada’yı da aynı skorla geçen Japonya, son maçta Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelmişti. Karayip ekibini de set vermeden geçen Japonya, etabı zirvede tamamlamıştı. Akbaş’ın ekibi turnuvayı ise genel sıralamada dördüncü sırada bitirmişti.

Şimdi de yarı final heyecanı yaşattı.

Şimdi de yarı final heyecanı yaşattı.

Ferhat Akbaş, Japonya ile çıktığı ikinci büyük sınavda Dünya Şampiyonası’nda mücadele etmeyi sürdürüyor. 1960 yılından bu yana kesintisiz şekilde 18. kez turnuvada boy gösteren Japonya, tarih boyunca 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Son olarak 2010’da ev sahibi olduğu organizasyonda yarı final oynamış ve bronz madalyayla kürsüye çıkmıştı.

Son üç Dünya Şampiyonası’nda sırasıyla 7., 6. ve 5. olan Japonya, bu kez 15 yıl aradan sonra yeniden ilk dört takım arasına girerek önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye ile rakip olabilir.

Türkiye ile rakip olabilir.

Yarı finalde Japonya’nın rakibi, ABD ile Türkiye arasında oynanacak karşılaşmada belli olacak. 4 Eylül Perşembe günü saat 16.30’da başlayacak olan bu kritik mücadele TRT1’den canlı yayınlanacak.

