onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Basketbol
Berna Laçin’in Ergin Ataman Paylaşımına Tepki Yağdı: "Bu Adam Güzellik Yarışmasında Değil Sonuçta"

Berna Laçin’in Ergin Ataman Paylaşımına Tepki Yağdı: "Bu Adam Güzellik Yarışmasında Değil Sonuçta"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.09.2025 - 08:58

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, dün akşam EuroBasket’te harika bir maç sonrasında Sırbistan’ı yenerek grup aşamasını namağlup tamamlamıştı. Berna Laçin’in koç Ergin Ataman için yaptığı paylaşım ise sosyal medyada gündem oldu. Ergin Ataman’ın “çakı gibi olmadığını” söyleyen ve kilo vermesi tavsiyesinde bulunan Laçin’e basketbol ve güzellik yarışması hatırlatıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

A Milli Basketbol Takımımız, EuroBasket grup aşamasının son maçında Sırbistan’ı mağlup etmeyi başardı.

A Milli Basketbol Takımımız, EuroBasket grup aşamasının son maçında Sırbistan’ı mağlup etmeyi başardı.

Turnuvanın Almanya ile birlikte en büyük favorisi olarak gösterilen Sırbistan karşısında başta Alperen Şengün olmak üzere harika bir oyun ortaya koyan basketbolcular Türkiye’yi de sevince boğdu.

Türkiye’nin başarılı performansı taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplarken, magazin ünlüsü Berna Laçin ise Ergin Ataman’ın fazla kilolu olduğunu söyleyerek zayıflaması çağrısında bulundu.

Ergin Ataman’ı “çakı gibi” bulmayan Berna Laçin’in paylaşımı 👇

Ergin Ataman’ı “çakı gibi” bulmayan Berna Laçin’in paylaşımı 👇
twitter.com

'Basket koçu dediğin de çakı gibi olur yahu, hem fiziksel hem duruş itibari ile;

az biraz çekidüzen verseler Ataman’a, ülkeyi temsil ediyor nihai neticede'

Fenerbahçe taraftarı olarak bilinen Berna Laçin’in Ergin Ataman paylaşımı sosyal medyada da gündem oldu.

Fenerbahçe taraftarı olarak bilinen Berna Laçin’in Ergin Ataman paylaşımı sosyal medyada da gündem oldu.
twitter.com

'Ülkeyi temsil ediyor dediğiniz adam güzellik yarışmasında bizi temsil etmiyor ama size hocamızın 'hem fiziksel hem duruş itibari ile' maç sonu yumruk şov yaparken çakı gibi olduğu bir fotoğraf ile cevap vermek isterim belki siz twitlerinize az biraz çeki düzen verirsiniz.'

👇

👇
twitter.com

'Ergin hocanın o göbeğinden sarkan gömleğin düğmesi ülke için sizden daha faydalı Berna hanımcım.'

👇

👇
twitter.com

'Berna hanım ne kadar da tatlı tatlı body shaming yapıyorsunuz öyle.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

'Berna hanım çok haklı, şişman orkestra şefi, yazar ya da bilim insanı da olmamalı. Sonuçta ülkeyi temsil ediyorlar, ayrıca Ergin hoca smaç da basabilmeli, ülkeyi temsil öyle kolay mı?'

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

'Bu kadın noktalama işaretlerine tepki olarak doğmuş.'

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
6
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın