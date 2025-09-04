Berna Laçin’in Ergin Ataman Paylaşımına Tepki Yağdı: "Bu Adam Güzellik Yarışmasında Değil Sonuçta"
A Milli Erkek Basketbol Takımımız, dün akşam EuroBasket’te harika bir maç sonrasında Sırbistan’ı yenerek grup aşamasını namağlup tamamlamıştı. Berna Laçin’in koç Ergin Ataman için yaptığı paylaşım ise sosyal medyada gündem oldu. Ergin Ataman’ın “çakı gibi olmadığını” söyleyen ve kilo vermesi tavsiyesinde bulunan Laçin’e basketbol ve güzellik yarışması hatırlatıldı.
A Milli Basketbol Takımımız, EuroBasket grup aşamasının son maçında Sırbistan’ı mağlup etmeyi başardı.
Ergin Ataman’ı “çakı gibi” bulmayan Berna Laçin’in paylaşımı 👇
Fenerbahçe taraftarı olarak bilinen Berna Laçin’in Ergin Ataman paylaşımı sosyal medyada da gündem oldu.
