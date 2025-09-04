Berna Laçin’in Ergin Ataman Paylaşımına Tepki Yağdı: "Bu Adam Güzellik Yarışmasında Değil Sonuçta"

Turnuvanın Almanya ile birlikte en büyük favorisi olarak gösterilen Sırbistan karşısında başta Alperen Şengün olmak üzere harika bir oyun ortaya koyan basketbolcular Türkiye’yi de sevince boğdu.

Türkiye’nin başarılı performansı taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplarken, magazin ünlüsü Berna Laçin ise Ergin Ataman’ın fazla kilolu olduğunu söyleyerek zayıflaması çağrısında bulundu.