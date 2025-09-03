12 Dev Adam Sırbistan'ı 95-90 Yenerek Grubu Namağlup Lider Tamamladı
EuroBasket 2025'te A Grubu'nun liderini belirleyecek maçta millilerimiz Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Büyük bir çekişmeye sahne olan maçta 4 periyot da büyük bir heyecana sahne oldu.
12 Dev Adam büyük çekişmenin ardından Sırbistan'ı 95-90 yenerek büyük bir zafere imza attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tüm periyotlarda iki takım da kafa kafaya bir mücadele izletti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üçüncü periyotta ibre döndü...
Final periyodu büyük heyecana sahne oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın