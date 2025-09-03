onedio
12 Dev Adam Sırbistan'ı 95-90 Yenerek Grubu Namağlup Lider Tamamladı

12 Dev Adam Sırbistan'ı 95-90 Yenerek Grubu Namağlup Lider Tamamladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.09.2025 - 23:10

EuroBasket 2025'te A Grubu'nun liderini belirleyecek maçta millilerimiz Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Büyük bir çekişmeye sahne olan maçta 4 periyot da büyük bir heyecana sahne oldu.

12 Dev Adam büyük çekişmenin ardından Sırbistan'ı 95-90 yenerek büyük bir zafere imza attı.

Tüm periyotlarda iki takım da kafa kafaya bir mücadele izletti.

Tüm periyotlarda iki takım da kafa kafaya bir mücadele izletti.

İlk periyotu millilerimiz 19-18 ile geçerken ikinci periyotta Sırbistan 31-27'lik üstünlük kurdu ve devreyi 49-46 önde kapattı. 

Alperen'in takımımızda skor yükünü üstlendiği devrede attığı 12 sayı Sırbistan'ı hayli zorladı. Jokic'le ikili oyunlarda da büyük bir mücadele örneği sergileyen Alperen tribünlerden de alkış aldı.

Üçüncü periyotta ibre döndü...

Üçüncü periyotta ibre döndü...

Üçüncü periyotta birkaç kritik faul düdüğüne rağmen 12 Dev Adam oyunun içinde kaldı ve periyotu 28-24 önde kapattı. Bu toplam skorda da millilerimizi 74-73 öne geçirdi.

Final periyodu büyük heyecana sahne oldu.

Final periyodu büyük heyecana sahne oldu.

Dördüncü periyotta kötü faul atışları skoru tutmamıza engel olsa da pota altında ribaund sayımız bizi maçın içinde tuttu. 

Alperen'in yine üstün mücadelesi ile maçın içinde kalırken Şehmuz'un 2 dakika 10 saniye kala attığı üçlükle 89-88 öne geçtik. 12 kez el değiştiren üstünlük sonucunda Sırbistan molaya gitti. 

Mola dönüşü ekstra paslarla Larkin'le maçı bitirecek atışı bulduk ancak isabet bulamadık. Son bir dakikaya Sırbistan 90-89 önde girdi. 

15.5 saniye kala 93-90 öne geçen millilerimiz Sırbistan'a bir mola daha aldırdı. 

10.4 saniye kala Alperen'in iki faul atışından da isabet bularak skoru 95-90 yaptık.

Micic son saniyede zorlama bir atış kullandı ancak sonuç alamayınca 12 Dev Adam tarihine bir büyük zafer daha ekledi.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
