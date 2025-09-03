12 Dev Adam Sırbistan'ı 95-90 Yenerek Grubu Namağlup Lider Tamamladı

Dördüncü periyotta kötü faul atışları skoru tutmamıza engel olsa da pota altında ribaund sayımız bizi maçın içinde tuttu.

Alperen'in yine üstün mücadelesi ile maçın içinde kalırken Şehmuz'un 2 dakika 10 saniye kala attığı üçlükle 89-88 öne geçtik. 12 kez el değiştiren üstünlük sonucunda Sırbistan molaya gitti.

Mola dönüşü ekstra paslarla Larkin'le maçı bitirecek atışı bulduk ancak isabet bulamadık. Son bir dakikaya Sırbistan 90-89 önde girdi.

15.5 saniye kala 93-90 öne geçen millilerimiz Sırbistan'a bir mola daha aldırdı.

10.4 saniye kala Alperen'in iki faul atışından da isabet bularak skoru 95-90 yaptık.

Micic son saniyede zorlama bir atış kullandı ancak sonuç alamayınca 12 Dev Adam tarihine bir büyük zafer daha ekledi.