Ayrılığı Reddetmişlerdi: Survivor Almeda Baylan, Eşiyle Yine Boşanacaklarını Açıkladı

2025 kadrosuna yedeklerden dahil olan Almeda, yarışma boyunca nefis bir performans sergilese de ada hayatında sergilediği davranışlarla sık sık uyarı almıştı. Hatta öyle ki adadan hırsızlık yapmak için kaçıp bir de kendisini yakalayan set çalışanına şiddet uygulamıştı.

Bu olayın ardından Survivor'dan diskalifiye edilen Almeda tam sakinleşti derken bu defa özel hayatına dair konularla gündem olmuştu. Eşi Ercan Baylan'la boşanacaklarını açıkladığı uzun bir metin yayınlayan Almeda, ardından eşinin 'yanlış anlaşılma' olduğuna dair yazdığı bir açıklamayla ayrılığı reddetmişti. Almeda, aylar sonra yeniden boşanma kararı aldı.