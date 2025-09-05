onedio
Ayrılığı Reddetmişlerdi: Survivor Almeda Baylan, Eşiyle Yine Boşanacaklarını Açıkladı

Esra Demirci
05.09.2025 - 20:10

Survivor 2025'in en olaylı yarışmacılarının başında gelen Almeda Baylan, karıştığı olaylar sonrasında erkenden diskalifiye edilmişti. Almeda Baylan, yarışmanın ardından özel hayatıyla gündeme gelmiş ve eşiyle boşanacaklarını açıklasa da daha sonrasında bunu inkar etmişlerdi. Almeda, bu defa tarih vererek boşanacağını duyurdu.

Survivor 2025'in olaylı yarışmacısı Almeda Baylan'ı muhakkak hatırlarsınız.

2025 kadrosuna yedeklerden dahil olan Almeda, yarışma boyunca nefis bir performans sergilese de ada hayatında sergilediği davranışlarla sık sık uyarı almıştı. Hatta öyle ki adadan hırsızlık yapmak için kaçıp bir de kendisini yakalayan set çalışanına şiddet uygulamıştı. 

Bu olayın ardından Survivor'dan diskalifiye edilen Almeda tam sakinleşti derken bu defa özel hayatına dair konularla gündem olmuştu. Eşi Ercan Baylan'la boşanacaklarını açıkladığı uzun bir metin yayınlayan Almeda, ardından eşinin 'yanlış anlaşılma' olduğuna dair yazdığı bir açıklamayla ayrılığı reddetmişti. Almeda, aylar sonra yeniden boşanma kararı aldı.

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Almeda, 18 Eylül günü eşi Ercan Baylan'la boşanacaklarını duyurdu.

Almeda paylaşımında Survivor'dan önce boşanacaklarını fakat yarışmaya gidince bu durumun sekteye uğradığının da altını çizdi. Bakalım Almeda ve eşinden yeni bir açıklama gelecek mi?

