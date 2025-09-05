Ayrılığı Reddetmişlerdi: Survivor Almeda Baylan, Eşiyle Yine Boşanacaklarını Açıkladı
Survivor 2025'in en olaylı yarışmacılarının başında gelen Almeda Baylan, karıştığı olaylar sonrasında erkenden diskalifiye edilmişti. Almeda Baylan, yarışmanın ardından özel hayatıyla gündeme gelmiş ve eşiyle boşanacaklarını açıklasa da daha sonrasında bunu inkar etmişlerdi. Almeda, bu defa tarih vererek boşanacağını duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Survivor 2025'in olaylı yarışmacısı Almeda Baylan'ı muhakkak hatırlarsınız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Instagram hesabından paylaşımda bulunan Almeda, 18 Eylül günü eşi Ercan Baylan'la boşanacaklarını duyurdu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın