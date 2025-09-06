onedio
Kızılcık Şerbeti Senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür, Evrim Alasya'yla Bir Araya Geldi

Kızılcık Şerbeti Senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür, Evrim Alasya'yla Bir Araya Geldi

06.09.2025 - 11:20

Show TV'nin efsane dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım'ı canlandıran Evrim Alasya, dizinin senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür'le bir araya geldi. Ünlü isimler o anları 'geleneksel yeni sezon totemi' olarak yorumladı.

Gözümüzün nuru dizimiz Kızılcık Şerbeti'yle hasretimiz sona eriyor.

4. sezonuyla 12 Eylül Cuma günü ekranlara geri dönen Kızılcık Şerbeti'nin bu sezonu merak katsayımızı arttırdı. Geri dönüşü olmayan olayların yaşandığı sezon finalinin ardından seyirci hop oturup hop kalkarken yeni sezon fragmanı kafamızı daha da karıştırdı.

Firaz ve Doğa ilişkisine dair verilen ipuçlarından tutun da Işıl'ın Apo'yu aldatmasına kadar Şerbo'nun yeni sezonunda pek çok detay var. E haliyle seyirci için beklemek epey zor.

Biz Şerbo'nun yeni sezonunu beklerken dizinin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'dan senaristlerle paylaşım geldi.

Kızılcık Şerbeti'nin senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür, Evrim Alasya'yla bir araya geldi. Zeynep Gür, söz konusu anları 'geleneksel yeni sezon totemi' olarak yorumladı.

Üç isim dört sezondur her yeni sezon öncesinde bir araya gelerek yeni sezon için totem yapıyor. Bakalım bu sezonun totemi reytingleri nasıl etkileyecek?

2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım.
