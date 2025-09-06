Kızılcık Şerbeti Senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür, Evrim Alasya'yla Bir Araya Geldi
Show TV'nin efsane dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım'ı canlandıran Evrim Alasya, dizinin senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür'le bir araya geldi. Ünlü isimler o anları 'geleneksel yeni sezon totemi' olarak yorumladı.
Gözümüzün nuru dizimiz Kızılcık Şerbeti'yle hasretimiz sona eriyor.
Biz Şerbo'nun yeni sezonunu beklerken dizinin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'dan senaristlerle paylaşım geldi.
