Dizi Sezonu Açılıyor: Bu Sezon Ekranlarda Hangi Diziler Var?

Televizyon ekranları için beklenen dönem sonunda geldi. Yaz boyu hasretiyle boğuştuğumuz dizilerle kavuşuyoruz! Eylül ayının gelmesiyle birlikte hem geçtiğimiz sezonun sevilen dizileri hem de yeni sezonun iddialı dizileri birer birer izleyici karşısına çıkmak için hazırlıklarını tamamladı. Atv, Show TV, Star TV, NOW TV, Kanal D, TRT 1 ekranlarında yayınlanacak iddialı dizilerin pek çoğu yeni sezon çekimlerine başladı bile. Bu sezon başlayacak diziler hangileri, yeni sezonda hangi yeni diziler var, hangi dizi hangi kanalda diye merak ediyorsanız gelin birlikte inceleyelim!