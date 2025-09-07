onedio
Dizi Sezonu Açılıyor: Bu Sezon Ekranlarda Hangi Diziler Var?

yerli dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.09.2025 - 19:01

Televizyon ekranları için beklenen dönem sonunda geldi. Yaz boyu hasretiyle boğuştuğumuz dizilerle kavuşuyoruz! Eylül ayının gelmesiyle birlikte hem geçtiğimiz sezonun sevilen dizileri hem de yeni sezonun iddialı dizileri birer birer izleyici karşısına çıkmak için hazırlıklarını tamamladı. AtvShow TVStar TVNOW TVKanal DTRT 1 ekranlarında yayınlanacak iddialı dizilerin pek çoğu yeni sezon çekimlerine başladı bile. Bu sezon başlayacak diziler hangileri, yeni sezonda hangi yeni diziler var, hangi dizi hangi kanalda diye merak ediyorsanız gelin birlikte inceleyelim!

1. Çarpıntı

1. Çarpıntı

Star TV ekranlarında izleyiciye buluşacak olan Çarpıntı dizisinin ilk bölümü bu akşam (7 Eylül Pazar) yayınlanıyor. Sezonun en iddialı işlerinden biri olan Çarpıntı'da başrolleri Deniz Çakır, Sibel Taşçıoğlu, Lizge Cömert ve Kerem Bürsin paylaşıyor.

2. Halef: Köklerin Çağrısı

2. Halef: Köklerin Çağrısı

NOW TV'de yayınlanacak iddialı dizide memleketine döndüğünde başka bir hayatı da göze almak zorunda kalan bir adamın, ailesi ve gelenekleriyle mücadelesini izleyeceğiz. Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin başrol oyuncuları Aybüke Pusat, İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz olacak.

3. Kıskanmak

3. Kıskanmak

NOW TV'nin bir diğer iddialı dizisi Kıskanmak, adeta ünlüler geçidi gibi bir kadroya sahip. Özgü Namal, Selahattin Paşalı, Mehmet Günsür ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerinde oynayacağı dizinin yayın tarihi henüz belli değil.

4. Veliaht

4. Veliaht

Geçtiğimiz sezonun finalinde tanıtımı yayınlanan ve tüm yaz boyunca büyük merak uyandıran Veliaht, Show TV'de izleyici karşısına çıkacak. 11 Eylül Perşembe günü yayınlanmaya başlayacak Veliaht dizisinde Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Bora Akkaş gibi isimler rol alacak.

5. Cennetin Çocukları

5. Cennetin Çocukları

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Cennetin Çocukları dizisinde çocuk yaşta hapse düşen İskender'in özgürlüğüne kavuştuğunda ailesini bulma hayalini ve yaşadıklarını izleyeceğiz. 15 Eylül Pazartesi yayın hayatına başlayacak dizide İsmail Hacıoğlu ve Özgü Kaya'yı başrolde izleyeceğiz.

6. Aşk ve Gözyaşı

6. Aşk ve Gözyaşı

Atv ekranlarında yayınlanacak ve başrollerini Hande Erçel ile Barış Arduç'un paylaşacağı dizi, Güney Kore'nin reyting rekortmeni dizisi Tears of Queen dizisinden uyarlama. Dizinin yayın tarihi henüz belli değil.

7. Kadife Kelepçe

7. Kadife Kelepçe

Show TV ekranlarında yayınlanacak Kadife Kelepçe dizisinde Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Seda Bakan, Şebnem Bozoklu gibi isimler rol alacak. Dizinin yayın tarihi henüz belli olmadı.

8. ABİ - Aile Bir İmtihandır

8. ABİ - Aile Bir İmtihandır

Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nu buluşturan dizi, aynı zamanda İmirzalıoğlu'nun uzun bir aradan sonra ekrana döneceği ilk dizi. Kenan İmirzalıoğlu'nun bir doktoru, Afra Saraçoğlu'nun ise avukatı canlandıracağı dizinin yayın tarihi henüz belli değil.

9. Ben Annemin Rüyasıyım

9. Ben Annemin Rüyasıyım

NOW TV ekranlarında yayınlanacak dizi, yine Güney Kore'den uyarlama. Lies of Lies adlı diziden uyarlanacak projede Funda Eryiğit, Caner Cindoruk ve Zerrin Tekindor rol alacak.

10. Bereketli Topraklar

10. Bereketli Topraklar

Show TV'de yayınlanacak Bereketli Topraklar dizisinin başrollerinde Gülsim Ali ile Engin Akyürek rol alacak. Dizinin yayın tarihi ise henüz belli değil.

11. Aynadaki Yabancı

11. Aynadaki Yabancı

Onur Tuna ve Simay Barlas'ın başrollerini paylaşacağı Aynadaki Yabancı dizisi, Azra karakterinin yaşadıklarını konu alıyor. Atv'de yayınlanacak dizinin yayın tarihi henüz belli değil.

12. Güller ve Günahlar

12. Güller ve Günahlar

Cemre Baysel ve Murat Yıldırım'ın başrollerini paylaşacağı Güller ve Günahlar dizisi Kanal D'de yayınlanacak. Sete çıkan dizinin yayın tarihi henüz belli değil.

13. Taşacak Bu Deniz

13. Taşacak Bu Deniz

Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerinde oynayacağı Taşacak Bu Deniz sete çıktı. TRT 1 ekranlarında yayınlanacak dizinin tanıtımı büyük ilgi gördü. Ancak yayın tarihi henüz belli olmadı.

14. Ben Leman

14. Ben Leman

NOW TV'de yayınlanacak dizilerden biri olan Ben Leman, dört kadının sır dolu hikayesini konu alacak. Burçin Terzioğlu, Duygu Sarışın, Selin Şekerci ve Duygu Eyüboğlu'nun başrollerini paylaşacağı dizinin ekim ayında yayınlanmaya başlaması bekleniyor.

