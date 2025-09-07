Dizi Sezonu Açılıyor: Bu Sezon Ekranlarda Hangi Diziler Var?
Televizyon ekranları için beklenen dönem sonunda geldi. Yaz boyu hasretiyle boğuştuğumuz dizilerle kavuşuyoruz! Eylül ayının gelmesiyle birlikte hem geçtiğimiz sezonun sevilen dizileri hem de yeni sezonun iddialı dizileri birer birer izleyici karşısına çıkmak için hazırlıklarını tamamladı. Atv, Show TV, Star TV, NOW TV, Kanal D, TRT 1 ekranlarında yayınlanacak iddialı dizilerin pek çoğu yeni sezon çekimlerine başladı bile. Bu sezon başlayacak diziler hangileri, yeni sezonda hangi yeni diziler var, hangi dizi hangi kanalda diye merak ediyorsanız gelin birlikte inceleyelim!
1. Çarpıntı
2. Halef: Köklerin Çağrısı
3. Kıskanmak
4. Veliaht
5. Cennetin Çocukları
6. Aşk ve Gözyaşı
7. Kadife Kelepçe
8. ABİ - Aile Bir İmtihandır
9. Ben Annemin Rüyasıyım
10. Bereketli Topraklar
11. Aynadaki Yabancı
12. Güller ve Günahlar
13. Taşacak Bu Deniz
14. Ben Leman
