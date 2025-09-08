Çarpıntı Dizisi İlk Bölümüyle Gönüllerde Taht Kurdu: Yaprak Dökümü Ferhunde Adeta Geri Döndü!
Lizge Cömert, Kerem Bürsin, Sibel Taşçıoğlu ve Deniz Çakır’ın başrolündeki Çarpıntı dizisi merakla bekleniyordu. Yayın günü ne zaman olacak, kadro netleşti mi, karakterler nasıl derken ilk yayın günü geldi çattı ve Çarpıntı geçtiğimiz akşam izleyiciyle buluştu.
Sibel Taşçıoğlu’nun performansı ayrı Deniz Çakır’ın performansı ayrı övüldü. Lizge Cömert ve Kerem Bürsin ikilisi de ilk bölümden etkileşimlerin odağı oldu, hayranlar adeta coştu. Biz de sizler için tepkileri derledik. Bakalım sosyal medya ne düşünüyor?
Lizge Cömert’in karakterinin kalp naklinin ardından yaşayacağı yeni hayatının etrafında şekilleniyor dizi.
