Çarpıntı Dizisi İlk Bölümüyle Gönüllerde Taht Kurdu: Yaprak Dökümü Ferhunde Adeta Geri Döndü!

Çarpıntı Dizisi İlk Bölümüyle Gönüllerde Taht Kurdu: Yaprak Dökümü Ferhunde Adeta Geri Döndü!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
08.09.2025 - 09:10

Lizge Cömert, Kerem Bürsin, Sibel Taşçıoğlu ve Deniz Çakır’ın başrolündeki Çarpıntı dizisi merakla bekleniyordu. Yayın günü ne zaman olacak, kadro netleşti mi, karakterler nasıl derken ilk yayın günü geldi çattı ve Çarpıntı geçtiğimiz akşam izleyiciyle buluştu. 

Sibel Taşçıoğlu’nun performansı ayrı Deniz Çakır’ın performansı ayrı övüldü. Lizge Cömert ve Kerem Bürsin ikilisi de ilk bölümden etkileşimlerin odağı oldu, hayranlar adeta coştu. Biz de sizler için tepkileri derledik. Bakalım sosyal medya ne düşünüyor?

Lizge Cömert’in karakterinin kalp naklinin ardından yaşayacağı yeni hayatının etrafında şekilleniyor dizi.

Lizge Cömert'in karakterinin kalp naklinin ardından yaşayacağı yeni hayatının etrafında şekilleniyor dizi.

İki ayrı aile arasında kalması, “ne yaşıyorum ben” sorgusunun aklından çıkmaması ve daha nicesiyle dün akşam merak uyandıran bir hikaye televizyondaydı.

Sosyal medyada da konuşulmasa olmazdı. 👇

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
