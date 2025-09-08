Michael Jackson’ın Kızı Biyografik Filme Tepki Gösterdi: “Gerçeği Yansıtmıyor”
Michael Jackson’ın hayatını anlatan yeni film, vizyona girmeden tartışmaya neden oldu. Sanatçının kızı Paris Jackson, yapımın anlatısını “gerçekten uzak bulduğunu” dile getirdi. Paris, bu projeye katkısı olmadığını açıkça belirtti. Filmin hikayesinin romantik ve gerçek dışı olduğunu savundu. Sözleri, hem medyada hem de sosyal medyada geniş yankı buldu. Gelin detayları öğrenelim!
Kaynak: Independent
Michael Jackson’ın kızı Paris Jackson, babasının hayatını anlatan filme tepkisini gizlemedi.
Paris, filmin özellikle hayranın görmek istediği şekilde duygulu ve idealize edilmiş tabloyu sunduğunu söyledi.
