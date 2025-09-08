onedio
Michael Jackson’ın Kızı Biyografik Filme Tepki Gösterdi: “Gerçeği Yansıtmıyor”

Michael Jackson’ın Kızı Biyografik Filme Tepki Gösterdi: “Gerçeği Yansıtmıyor”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.09.2025 - 13:25

Michael Jackson’ın hayatını anlatan yeni film, vizyona girmeden tartışmaya neden oldu. Sanatçının kızı Paris Jackson, yapımın anlatısını “gerçekten uzak bulduğunu” dile getirdi. Paris, bu projeye katkısı olmadığını açıkça belirtti. Filmin hikayesinin romantik ve gerçek dışı olduğunu savundu. Sözleri, hem medyada hem de sosyal medyada geniş yankı buldu. Gelin detayları öğrenelim!

Kaynak: Independent

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Michael Jackson’ın kızı Paris Jackson, babasının hayatını anlatan filme tepkisini gizlemedi.

Proje sürecine dahil olmadığını ve kendisiyle ilgisi olmadığını özellikle vurguladı. Filmin hikayesinin gerçeği çarpıttığını düşündüğünü, gerçek duyguları yansıtmaktan uzak bulduğunu söyledi. Yapım sürecinde senaryoyu okuyup düzeltilmesi gereken yerlerle ilgili fikrini belirttiğini ancak geri bildirim alamadığını da dile getirdi. Bu nedenle projeyi desteklemediğini belirtti.

Paris, filmin özellikle hayranın görmek istediği şekilde duygulu ve idealize edilmiş tabloyu sunduğunu söyledi.

Üstelik Hollywood’un biyografik yaklaşımlarının çoğu zaman gerçeği renklendirerek sunduğunu da sözlerine ekledi. Filmde başrolünü Michael Jackson’ın yeğeni Jaafar Jackson oynuyor, yapım Antoine Fuqua yönetmenliğinde hazırlanıyor. Ancak Paris Jackson, bu projenin “masal değil gerçek” isteyenler için uygun olmadığını vurgulamak istedi. İzleyici bu tip filmlerde bir tarafta duygusal bağ ararken, aslında diğer tarafta da doğruluğun peşine düşüyor. Paris’in hassas ve net duruşu, filmi bekleyen izleyicilere ne düşündürür bilemiyoruz. Vizyona girdiğinde hep birlikte göreceğiz…

