Michael Jackson’ın Kızı Biyografik Filme Tepki Gösterdi: “Gerçeği Yansıtmıyor”

Üstelik Hollywood’un biyografik yaklaşımlarının çoğu zaman gerçeği renklendirerek sunduğunu da sözlerine ekledi. Filmde başrolünü Michael Jackson’ın yeğeni Jaafar Jackson oynuyor, yapım Antoine Fuqua yönetmenliğinde hazırlanıyor. Ancak Paris Jackson, bu projenin “masal değil gerçek” isteyenler için uygun olmadığını vurgulamak istedi. İzleyici bu tip filmlerde bir tarafta duygusal bağ ararken, aslında diğer tarafta da doğruluğun peşine düşüyor. Paris’in hassas ve net duruşu, filmi bekleyen izleyicilere ne düşündürür bilemiyoruz. Vizyona girdiğinde hep birlikte göreceğiz…