Game of Thrones'un The Mountain'ı Thor Björnsson, 510 Kg Ağırlığı Kaldırarak Dünya Rekoru Kırdı!

Game of Thrones dizisinde “The Mountain” karakteriyle tanıdığımız İzlandalı Hafþór (Thor) Júlíus Björnsson, dünya rekoruyla tarihe geçti! 6 Eylül 2025’te İngiltere’nin Birmingham kentinde düzenlenen World Deadlift Championships’te yarışan Björnsson, tam 510 kilogramlık kaldırışıyla dünya rekoru kırdı. Björnsson'ın bir önceki rekoru ise 505 kilogramdı.
