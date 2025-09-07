onedio
Game of Thrones'un The Mountain'ı Thor Björnsson, 510 Kg Ağırlığı Kaldırarak Dünya Rekoru Kırdı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.09.2025 - 23:41

Game of Thrones dizisinde “The Mountain” karakteriyle tanıdığımız İzlandalı Hafþór (Thor) Júlíus Björnsson, dünya rekoruyla tarihe geçti!  6 Eylül 2025’te İngiltere’nin Birmingham kentinde düzenlenen World Deadlift Championships’te yarışan Björnsson, tam 510 kilogramlık kaldırışıyla dünya rekoru kırdı. Björnsson'ın bir önceki rekoru ise 505 kilogramdı.

The Mountain olarak tanıdığımız Hafþór (Thor) Júlíus Björnsson, dünya rekoru kırdı!

6 Eylül 2025’te İngiltere’nin Birmingham kentinde düzenlenen World Deadlift Championships’te yarışan Hafþór (Thor) Júlíus Björnsson yeni bir rekora imza attı.

World Deadlift Championships’te sahneye çıkan Björsson, tam 510 kilogramlık kaldırışıyla dünya rekoru kırdı.  Björnsson, olağanüstü bir performans sergileyerek tarihe geçti.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
